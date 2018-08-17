ООН вимагає відповідальності для військових М'янми за геноцид рохінджа

Слідча група Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликала притягти до відповідальності військове командування М'янми за геноцид етнічної меншини рохінджа. "Провідні військові генерали М'янми (...) повинні бути притягнуті до відповідальності за геноцид на півночі штату Ракхайн, а також за злочини проти людяності та воєнні злочини в штатах Ракхайн, Качин і Шан", - заявила місія ООН у доповіді, опублікованій у понеділок, 27 серпня.

У доповіді йдеться, що тактика військових щодо рохінджа була "непропорційною до фактичних загроз безпеці", передає Reuters. "Злочини в штаті Ракхайн та способи їхнього вчинення є подібними за своїм характером, тяжкістю та масштабом до тих, які дозволили встановити намір геноциду в інших ситуаціях", - сказано в повідомленні, цитує агенція новин AFP.

Троє слідчих місії ООН назвали імена генерала-головнокомандувача та п'яти інших вищих військових командирів М'янми. Вони також розкритикували уряд Аун Сан Су Чжі, зазначивши, що вона "не використала ні її де-факто посаду глави уряду, ні її моральний авторитет, аби стримати чи запобігти розгортанню подій".

Місія ООН не отримала доступу до самої М'янми та засудила дії уряду, який відмовився від співпраці. Слідчі проаналізували сотні розмов із рохінджа, які втекли з М'янми, та використовували супутникові знімки. Вони зазначили, що ситуація з рохінджа має розслідуватися Міжнародним кримінальним судом або іншим трибуналом, передає AP.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2017 року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. 6700 рохінджа убили у М'янмі лише за перший місяць від початку операції, повідомляла міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF). ООН характеризує дії військових у М'янмі як "етнічні чистки".

Від серпня 2017 року з М'янми до Бангладеш утекли близько 700 тисяч представників рохінджа. Передбачалося, що повернення почнеться ще в лютому, однак багато втікачів відмовляються повертатися до М'янми. За різними оцінками, у М'янмі жили понад мільйон мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів.