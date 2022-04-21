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Онуфрій - предстоятель УПЦ МП. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Онуфрій".
Онуфрій (Орест Володимирович Березовський) є предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату. Цю церковну посаду він обійняв у серпні 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау", що неподалік польського містечка Освенцім, були і українці - нині вже 93- річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.
Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ.
Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти.
Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій закликає єпископів не брати участь в об’єднавчому соборі. Чи поділяють таку думку його односельчани? DW відвідала село Коритне під Чернівцями, де народився митрополит, і поспілкувалась з його земляками.