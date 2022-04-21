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Онуфрій

Онуфрій - предстоятель УПЦ МП. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Онуфрій".

Онуфрій (Орест Володимирович Березовський) є предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату. Цю церковну посаду він обійняв у серпні 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський застеріг РФ від референдуму на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1917

Зеленський застеріг РФ від "референдуму" на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1917 21.04.2022

У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни Зеленський також заявив, що відмова РФ від Великоднього перемир'я "дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри".
Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування

Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування 06.07.2021

73 відсотків опитаних українців визнали, що є православними, з них 58 відсотків відповіли, що відносять себе до ПЦУ, свідчить дослідження КМІС.

В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія

В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія 18.04.2020

В УПЦ МП заперечили, що митрополити Онуфрій і Антоній були госпіталізовані під чужими іменами через COVID-19. Раніше цю інформацію поширила низка українських ЗМІ.

Свідчення уцілілих українських в’язнів Аушвіца (відео)

Свідчення уцілілих українських в’язнів "Аушвіца" (відео) 27.01.2020

Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" були й українці - нині вже 93-річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.
Колишній в'язень Аушвіца: Ти там був номером, не людиною

Колишній в'язень "Аушвіца": Ти там був "номером", не людиною 26.01.2020

93-річний Онуфрій Дудок майже щороку відвідує меморіальні комплекси на місці концтаборів, в'язнем яких він був у 1942-1945 роках. Про пережите він розповів в інтерв'ю DW.
75 років звільнення концтабору Аушвіц: свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020)

75 років звільнення концтабору "Аушвіц": свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020) 24.01.2020

Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау", що неподалік польського містечка Освенцім, були і українці - нині вже 93- річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.
ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео)

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео) 02.01.2020

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться репортаж DW.

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (02.01.2020) 02.01.2020

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ.
Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм

Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм 30.04.2019

Новообраний президент України зустрівся із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, почесним патріархом ПЦУ Філаретом та главою УПЦ МП Онуфрієм.

Томос-турне Петра Порошенка (21.01.2019) 22.01.2019

Єдину помісну українську церкву створено і чомусь саме президент України Петро Порошенко у робочий час їздить країною, щоб показати вірянам томос. На такі зустрічі автобусами звозять людей - заявляють спостерігачі.
Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео)

Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео) 08.01.2019

Різвдяні свята принесли українським вірянам різні новини. Одні радіють офіційному визнанню єдиної помісної Православної церкви України, інші вважають рішення патріарха Варфоломія неканонічним.

Перші обіцянки Епіфанія: жодних захоплень храмів і незалежність ПЦУ (18.12.2018) 18.12.2018

Що буде з храмами УПЦ Московського патріархату, як розбудовуватиметься нова українська церква та якими будуть її стосунки з Константинополем? DW зібрала обіцянки предстоятеля Епіфанія.

Життя після об'єднавчого собору: як в Україні розбудовуватимуть нову церкву

Життя після об'єднавчого собору: як в Україні розбудовуватимуть нову церкву 18.12.2018

Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти.

Томос і Онуфрій: що думають про автокефалію у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (14.12.2018) 15.12.2018

Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій закликає єпископів не брати участь в об’єднавчому соборі. Чи поділяють таку думку його односельчани? DW відвідала село Коритне під Чернівцями, де народився митрополит, і поспілкувалась з його земляками.

Об’єднавчий собор: як обиратимуть предстоятеля єдиної церкви (14.12.2018) 14.12.2018

Як обиратимуть предстоятеля української помісної церкви, хто матиме право голосу і чому процедура обрання досі суперечлива? DW українською робитиме Facebook LIVE 15 грудня з подій навколо об’єднавчого собору.

Чи потрібен томос у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (відео)

Чи потрібен томос у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (відео) 14.12.2018

Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій закликає єпископів не брати участь в об’єднавчому соборі. Чи поділяють таку думку його земляки з села Коритного під Чернівцями, де народився митрополит?

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