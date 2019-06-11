Омбудсменки України та РФ мають обмінятися списками утримуваних осіб

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розраховує, що у вівторок, 16 липня, їй вдасться обмінятися списками утримуваних в ув’язненні громадян України та Росії зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, після чого сторони зможуть перейти до верифікації списків. Про це Денісова заявила в понеділок, 15 липня, в Києві під час спільної з Москальковою пресконференції.

"Ми продовжимо співпрацю і говоримо про те, що нам треба передати одне одному списки наших громадян. Ми проведемо верифікацію цих громадян, яких утримують, і проводитимемо можливі зустрічі для визначення механізмів їхнього повернення", - зазначила Денісова, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу Москалькова зазначила, що у вівторок уповноважені з прав людини двох країн проведуть зустріч у Москві, і додала, що в списках з російського боку за рік відбулися зміни. "Ми маємо намір провести повну ревізію списків громадян РФ і України, які перебувають на відповідних територіях Росії та України, - у місцях позбавлення волі, і намітити план дій з надання їм гуманітарної допомоги", - заявила Москалькова.

До ув’язнених в РФ українських громадян можуть допустити незалежних лікарів

Також Людмила Денісова і Тетяна Москалькова домовилися про розгляд Росією можливості надання доступу незалежних лікарів до утримуваних у РФ під арештом або в ув’язненні українських громадян із метою надання їм медичної допомоги.

"Ми домовилися про те, що пані Москалькова обговорить питання можливості надання незалежних лікарів для того, щоб обстежити наших громадян", - сказала Денісова після зустрічі з Москальковою.

Українська омбудсменка зазначила, що вони з російською колегою обговорили ситуацію зі здоров'ям утримуваних у місцях обмеження або позбавлення волі в Росії громадян України Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Панова, Володимира Дудки та Станіслава Клиха. За словами Денісової, також буде надано додаткову медичну допомогу трьом українським морякам, які перебувають у московському СІЗО "Лефортово" і потребують такої допомоги.

Москалькова уточнила, що йдеться про можливість запрошення незалежних лікарів у разі розбіжності позицій медиків або спростування родичами висновків лікарів.