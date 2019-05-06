Олесь Бузина

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Головуючий у справі Бузини заявив самовідвід, тому буде сформований новий склад суду.
Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки.
Понад три роки тому в Києві вбили колишнього редактора газети "Сегодня" Олеся Бузину. Справу ще торік передали до суду. Але її досі не почали розглядати по суті. Адвокати обох сторін критикують затягування процесу.
В Україні після Революції гідності суспільство очікує результатів розслідування злочинів попередньої влади й злочинів, які сталися впродовж двох років після Майдану. DW зібрала низку найрезонансніших справ.
Підозрюваного у вбивсті Олеся Бузини Андрія Медведька випустили під особисте зобов'язання після кількох місяців домашнього арешту.
Генпрокуратура передала розслідування вбивства журналіста Бузини поліції Одеської області. Дотепер справою займалися слідчі прокуратури Києва.
Андрію Медведьку, якого підозрюють у вбивстві Олеся Бузини, змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт та носіння електронного браслета.
Печерський райсуд у Києві вчергове залишив під вартою Олександра Медведька, підозрюваного у вбивстві публіциста Олеся Бузини. Експерти та громадськість вважають, що слідство зайшло в глухий кут.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для обох підозрюваних. Один з них може вийти під заставу розміром у 5 мільйонів гривень.
Міліція прозвітувала, що розкрила вбивство журналіста Олеся Бузини та затримала підозрюваних. Вони належать до націоналістичної організації "С14".
Про затримання двох підозрюваних у резонансному вбивстві колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" Олеся Бузини заявив міністр внутрішніх справ України. Підозрюваними виявились двоє киян 1989 та 1990 років народження.
"На другому році російсько-української війни раптом з’ясувалося, що в центрі воюючої країни люди живуть в ізольованій реальності. А десь там далеко відбувається "не їхня" війна", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Розстріли у Києві проросійського журналіста та екс-депутата, мабуть, розраховані на одне: продемонструвати "звірячий вищир" української "хунти" та посіяти паніку, вважає Сергій Руденко.
СБУ перевіряє інформацію щодо організації, яка начебто взяла на себе відповідальність за вбивства Бузини і Калашнікова. За даними спецслужби, її не існує.
В ООН вважають необхідним здійснення швидкого, незалежного й авторитетного розслідування резонансних вбивств у Києві та висловлюють занепокоєння порушеннями мінських угод на Донбасі.
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