Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Олесь Бузина

Справу Олеся Бузини буде розглядати новий склад суду

Справу Олеся Бузини буде розглядати новий склад суду 06.05.2019

Головуючий у справі Бузини заявив самовідвід, тому буде сформований новий склад суду.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні (фотогалерея)

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні (фотогалерея) 30.05.2018

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки.
Павло Шеремет

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні 30.05.2018

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки.
Три роки потому. Як затягується справа Бузини

Три роки потому. Як затягується справа Бузини 04.05.2018

Понад три роки тому в Києві вбили колишнього редактора газети "Сегодня" Олеся Бузину. Справу ще торік передали до суду. Але її досі не почали розглядати по суті. Адвокати обох сторін критикують затягування процесу.
Резонансні справи в Україні з питаннями без відповіді

Резонансні справи в Україні з питаннями без відповіді 12.09.2016

В Україні після Революції гідності суспільство очікує результатів розслідування злочинів попередньої влади й злочинів, які сталися впродовж двох років після Майдану. DW зібрала низку найрезонансніших справ.
Підозрюваному у вбивстві Бузини скасували домашній арешт

Підозрюваному у вбивстві Бузини скасували домашній арешт 25.03.2016

Підозрюваного у вбивсті Олеся Бузини Андрія Медведька випустили під особисте зобов'язання після кількох місяців домашнього арешту.
Розслідування вбивства Олеся Бузини передали поліції Одеської області

Розслідування вбивства Олеся Бузини передали поліції Одеської області 15.02.2016

Генпрокуратура передала розслідування вбивства журналіста Бузини поліції Одеської області. Дотепер справою займалися слідчі прокуратури Києва.
Підозрюваного у вбивстві Бузини посадили під домашній арешт

Підозрюваного у вбивстві Бузини посадили під домашній арешт 31.12.2015

Андрію Медведьку, якого підозрюють у вбивстві Олеся Бузини, змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт та носіння електронного браслета.
У розслідуванні вбивства Бузини бракує прогресу

У розслідуванні вбивства Бузини бракує прогресу 04.12.2015

Печерський райсуд у Києві вчергове залишив під вартою Олександра Медведька, підозрюваного у вбивстві публіциста Олеся Бузини. Експерти та громадськість вважають, що слідство зайшло в глухий кут.
Київський суд заарештував підозрюваних у вбивстві Бузини

Київський суд заарештував підозрюваних у вбивстві Бузини 19.06.2015

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для обох підозрюваних. Один з них може вийти під заставу розміром у 5 мільйонів гривень.
Затримання у справі про вбивство Бузини: запитання залишаються

Затримання у справі про вбивство Бузини: запитання залишаються 18.06.2015

Міліція прозвітувала, що розкрила вбивство журналіста Олеся Бузини та затримала підозрюваних. Вони належать до націоналістичної організації "С14".
Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини 18.06.2015

Про затримання двох підозрюваних у резонансному вбивстві колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" Олеся Бузини заявив міністр внутрішніх справ України. Підозрюваними виявились двоє киян 1989 та 1990 років народження.
Андрій Бондар: Казус Бузини, або Усвідомлення війни

Андрій Бондар: Казус Бузини, або Усвідомлення війни 20.04.2015

"На другому році російсько-української війни раптом з’ясувалося, що в центрі воюючої країни люди живуть в ізольованій реальності. А десь там далеко відбувається "не їхня" війна", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Коментар: Кому заважали Бузина та Калашніков?

Коментар: Кому заважали Бузина та Калашніков? 20.04.2015

Розстріли у Києві проросійського журналіста та екс-депутата, мабуть, розраховані на одне: продемонструвати "звірячий вищир" української "хунти" та посіяти паніку, вважає Сергій Руденко.
Плутанина щодо організації, яка начебто взяла на себе відповідальність за вбивства у Києві

Плутанина щодо організації, яка начебто взяла на себе відповідальність за вбивства у Києві 17.04.2015

СБУ перевіряє інформацію щодо організації, яка начебто взяла на себе відповідальність за вбивства Бузини і Калашнікова. За даними спецслужби, її не існує.
ООН закликала розслідувати вбивства опонентів уряду в Києві

ООН закликала розслідувати вбивства опонентів уряду в Києві 17.04.2015

В ООН вважають необхідним здійснення швидкого, незалежного й авторитетного розслідування резонансних вбивств у Києві та висловлюють занепокоєння порушеннями мінських угод на Донбасі.
Інші статті