Олесь Бузина

Андрій Бондар: Казус Бузини, або Усвідомлення війни

"На другому році російсько-української війни раптом з’ясувалося, що в центрі воюючої країни люди живуть в ізольованій реальності. А десь там далеко відбувається "не їхня" війна", - Андрій Бондар, спеціально для DW.