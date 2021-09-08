Олена Танасавич – українські правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Танасевич".

Українська правниця Олена Танасевич стала першою головою Вищого антикорупційного суду України. Її обрали на цю посаду в травні 2019 року. Раніше Олена Танасевич працювала суддею Печенізького суду Харківської області. Олена Танасевич закінчила Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.