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Олена Танасевич

Олена Танасавич – українські правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Танасевич".

Українська правниця Олена Танасевич стала першою головою Вищого антикорупційного суду України. Її обрали на цю посаду в травні 2019 року. Раніше Олена Танасевич працювала суддею Печенізького суду Харківської області. Олена Танасевич закінчила Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду

За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду 08.09.2021

За вироками Вищого антикорупційного суду України 27 корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, заявила голова ВАКС Олена Танасевич.
Голова ВАКС: Посадки топ-корупціонерів з президентом не обговорювали

Голова ВАКС: Посадки топ-корупціонерів з президентом не обговорювали 05.09.2019

5 вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд України. Про те, чи готовий він до запуску, про що говорила голова суду з президентом України, Олена Танасевич розповіла в інтерв'ю DW.

Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019) 05.09.2019

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Антикорупційному суду допомагати карати топ-корупціонерів. Наскільки готовий суд, який запрацював 5 вересня, до роботи і що обговорювала Олена Танасевич із Зеленським, голова Антикорупційного суду розповіла в ексклюзивному інтерв’ю DW.

Олена Танасевич обрана головою Вищого антикорупційного суду України

Олена Танасевич обрана головою Вищого антикорупційного суду України 07.05.2019

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України з третьої спроби обрали голову суду. ВАКС очолила колишня суддя Печенізького райсуду Харківської області Олена Танасевич.