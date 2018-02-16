На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Савченко". Німецька фігуристка українського походження Олена Савченко виборола золото на Олімпіаді-2018.

Олена Савченко є німецькою фігуристкою українського походження. Вона народилась 1984 року в Обухові Київської області. Олена Савченко розпочала свою спортивну кар'єру ще на батьківщині, виступала за Україну на Олімпіаді в 2002 році з фігуристом Станіславом Морозовим, зайнявши 15 місце. У 2003 році Олена Савченко переїхала до Німеччини. Німецьке громадянство Олена Савченко отримала 2005 року. На Олімпійських іграх у Південній Кореї 2018 року в парі з Бруно Массо, який походить із Франції, Олена Савченко виборола золото для Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.