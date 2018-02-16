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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Савченко". Німецька фігуристка українського походження Олена Савченко виборола золото на Олімпіаді-2018.
Олена Савченко є німецькою фігуристкою українського походження. Вона народилась 1984 року в Обухові Київської області. Олена Савченко розпочала свою спортивну кар'єру ще на батьківщині, виступала за Україну на Олімпіаді в 2002 році з фігуристом Станіславом Морозовим, зайнявши 15 місце. У 2003 році Олена Савченко переїхала до Німеччини. Німецьке громадянство Олена Савченко отримала 2005 року. На Олімпійських іграх у Південній Кореї 2018 року в парі з Бруно Массо, який походить із Франції, Олена Савченко виборола золото для Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Токіо стартує чемпіонат світу з фігурного катання. Одними з фаворитів першості є чемпіони Європи серед спортивних пар Олена Савченко і Робін Шолкови. Олена вже три роки тренується у Німеччині. Однак виступи за цю країну для українки пов’язані із численними труднощами.
На зимовій Олімпіаді в Турині Німеччину представляє фігуристка Олена Савченко, яка народилася в Україні, і лише кілька тижнів тому отримала німецьке громадянство. Вона виступає разом зі своїм партнером Робіном Шолкови. Незадовго перед поїздкою до Турина Олена Савченко погодилася відповісти на запитання “Німецької хвилі”.