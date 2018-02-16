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Олена Савченко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Савченко". Німецька фігуристка українського походження Олена Савченко виборола золото на Олімпіаді-2018.

Олена Савченко є німецькою фігуристкою українського походження. Вона народилась 1984 року в Обухові Київської області. Олена Савченко розпочала свою спортивну кар'єру ще на батьківщині, виступала за Україну на Олімпіаді в 2002 році з фігуристом Станіславом Морозовим, зайнявши 15 місце. У 2003 році Олена Савченко переїхала до Німеччини. Німецьке громадянство Олена Савченко отримала 2005 року. На Олімпійських іграх у Південній Кореї 2018 року в парі з Бруно Массо, який походить із Франції, Олена Савченко виборола золото для Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чемпіони та олімпійці, яких Україна втратила (16.02.2018) 16.02.2018

Фігуристка Олена Савченка не єдина, хто залишив Україну і виступає під прапором іншої країни. За роки Незалежності більше 130 українських спорстменів поміняли громадянство.

Фоторепортаж: Олена Савченко - тернистий шлях до олімпійського золота

Фоторепортаж: Олена Савченко - тернистий шлях до олімпійського золота 16.02.2018

Лише з п'ятої спроби фігуристка Олена Савченко змогла завоювати олімпійське золото у парному катанні. На які жертви вона пішла заради цієї перемоги?
Олена Савченко: тернистий шлях до олімпійського золота

Олена Савченко: тернистий шлях до олімпійського золота 16.02.2018

Лише з п'ятої спроби фігуристка Олена Савченко змогла завоювати олімпійське золото у парному катанні. На які жертви вона пішла заради цієї перемоги?
Коментар: Олена і Бруно можуть літати!

Коментар: Олена і Бруно можуть літати! 15.02.2018

Вона походить з України, він - з Нормандії. Фігуристи закарбували момент для вічності. Мистецтво+політика+спорт = досконалість, переконаний Марко Ланґер.

Олімпіада в Пхьончхані: українка і француз вибороли для ФРН золото у парному катанні

Олімпіада в Пхьончхані: українка і француз вибороли для ФРН "золото" у парному катанні 15.02.2018

Пара німецьких фігуристів Олена Савченко та Бруно Массо у довільній програмі парного катання встановили новий світовий рекорд, набравши 159,31 бала.

У Савченко - новий партнер 30.12.2015

Відома фігуристка Олена Савченко, яка у минулому виступала під прапором України, а тепер Німеччини, вистуає в цьому сезоні з новим партнером - французьким спортсменом Бруно Массо. У них в планах - перемога на ЧЄ і ЧС 2016.
Савченко-Шолкови - українсько-німецька надія на золото у Ванкувері

Савченко-Шолкови - українсько-німецька надія на золото у Ванкувері 11.02.2010

Олена Савченко - одне з найяскравіших явищ в німецькій збірній на зимових олімпійських іграх у Ванкувері, що відкриваються в п'ятницю. Виступ Олени та її партнера Робіна Шолкови планується 14 та 15 лютого.
Професійний спорт: українська фігуристка в Німеччині

Професійний спорт: українська фігуристка в Німеччині 04.09.2007

Професійний спорт - нелегкий шматок хліба. Те, що успіх не приходить сам по собі, добре знає й українська фігуристка Олена Савченко, яка нині виступає за Німеччину.
„Розраховуємо лише на власні сили”

„Розраховуємо лише на власні сили” 19.03.2007

У Токіо стартує чемпіонат світу з фігурного катання. Одними з фаворитів першості є чемпіони Європи серед спортивних пар Олена Савченко і Робін Шолкови. Олена вже три роки тренується у Німеччині. Однак виступи за цю країну для українки пов’язані із численними труднощами.
Зимова Олімпіада – німці покладаються на фігуристку з України

Зимова Олімпіада – німці покладаються на фігуристку з України 12.02.2006

На зимовій Олімпіаді в Турині Німеччину представляє фігуристка Олена Савченко, яка народилася в Україні, і лише кілька тижнів тому отримала німецьке громадянство. Вона виступає разом зі своїм партнером Робіном Шолкови. Незадовго перед поїздкою до Турина Олена Савченко погодилася відповісти на запитання “Німецької хвилі”.