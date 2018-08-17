Олена Одновол - прокремлівська активістка з організації "Волонтери перемоги". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Одновол".

Українська громадянка Олена Одновол була довіреною особою Володимира Путіна як кандидата в президенти Росії на виборах в анексованому Криму. 23 квітня 2018 року її було затримано на пункті пропуску "Чонгар" у Херсонській області. За інформацією СБУ, вона брала участь у діяльності організації "Волонтери перемоги" на анексованому півострові, а також здійснювала діяльність, спрямовану на зміцнення окупаційного режиму, зокрема організувала пункти збирання підписів на підтримку Володимира Путіна як кандидата на виборах президента РФ, незаконно проведених в Криму 18 березня. Український суд засудив Олену Одновол до трьох років умовно. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.