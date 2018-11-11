 Олена Зеркаль: Ми не віримо в жодні угоди з росіянами (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.11.2018

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Політика й суспільство

Олена Зеркаль: Ми не віримо в жодні угоди з росіянами (відео)

Європа забула про війну в Україні та її наслідки, вважає заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль. В інтерв’ю DW вона розповіла, чим "Північний потік-2" небезпечний для України і Європи.

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

DW: Чи Європа і Росія забули про Україну?

Олена Зеркаль: Я так не думаю. Насправді Європа забула про війну, про наслідки війни та незахищеність через це. 

DW: Це стосується безпеки чи бізнесу?

-    Для нас - це справа безпеки. Звісно, це не стосується доходів. Йдеться про гарантії нашої безпеки та трубопровід, який ми маємо. Це певна гарантія для нас. 

DW: Чому Трамп сказав, що Німеччина стане заручницею російських енергоресурсів?

-    Тому що Німеччина буде отримувати понад 80 відсотків російського газу. 

Дивіться повну версію ексклюзивного інтерв'ю заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль:

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Аудіо й відео до теми

Чи поховають санкції США "Північний потік-2"? (03.09.2018)  

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