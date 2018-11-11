Олена Зеркаль: Ми не віримо в жодні угоди з росіянами (відео)

Європа забула про війну в Україні та її наслідки, вважає заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль. В інтерв’ю DW вона розповіла, чим "Північний потік-2" небезпечний для України і Європи.
DW: Чи Європа і Росія забули про Україну?
Олена Зеркаль: Я так не думаю. Насправді Європа забула про війну, про наслідки війни та незахищеність через це.
DW: Це стосується безпеки чи бізнесу?
- Для нас - це справа безпеки. Звісно, це не стосується доходів. Йдеться про гарантії нашої безпеки та трубопровід, який ми маємо. Це певна гарантія для нас.
DW: Чому Трамп сказав, що Німеччина стане заручницею російських енергоресурсів?
- Тому що Німеччина буде отримувати понад 80 відсотків російського газу.
Дивіться повну версію ексклюзивного інтерв'ю заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль:
В рамках судової справи української компанії "Нафтогаз" проти російського "Газпрому" суд у Швейцарії заборонив Nord Stream та Nord Stream 2 платити російському газовому монополісту. (10.11.2018)
Міністр економіки ФРН запевняє, що "Північний потік-2" має бути лише доповненням до українського транзиту газу. Водночас міністр закликав до поліпшення відносин з РФ. (07.11.2018)
Президент Польщі Анджей Дуда закликав у Берліні Німеччину та Європейський Союз не втілювати проект "Північного потоку-2". (23.10.2018)