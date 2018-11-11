Олена Зеркаль: Ми не віримо в жодні угоди з росіянами (відео)

DW: Чи Європа і Росія забули про Україну?

Олена Зеркаль: Я так не думаю. Насправді Європа забула про війну, про наслідки війни та незахищеність через це.

DW: Це стосується безпеки чи бізнесу?

- Для нас - це справа безпеки. Звісно, це не стосується доходів. Йдеться про гарантії нашої безпеки та трубопровід, який ми маємо. Це певна гарантія для нас.

DW: Чому Трамп сказав, що Німеччина стане заручницею російських енергоресурсів?

- Тому що Німеччина буде отримувати понад 80 відсотків російського газу.

Дивіться повну версію ексклюзивного інтерв'ю заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль: