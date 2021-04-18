Олексія Навального перевели до лікарні

Російського опозиціонера Олексія Навального перевели до стаціонарної лікарні для ув'язнених на території колонії, де він відбуває покарання. Політику призначили вітамінну терапію, повідомило в понеділок, 19 квітня, управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області.

"У теперішній час стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний, щоденно його оглядає лікар-терапевт. Зі згоди пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Навальний уже майже три тижні голодує. Раніше команда профспілки "Альянс лікарів" з'ясувала, що вміст калію в крові опозиціонера складає 7,1 ммоль на літр. "Це означає і ниркову недостатність, і те, що будь-якої хвилини можуть статися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця", - вказала голова профспілки Анастасія Васильєва. Представники "Альянсу лікарів" відправили до Федеральної служби виконання покарань листа із закликом негайно почати переговори та лікування політика.

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У свою чергу, президент Німецького товариства кардіології Штефан Балдус (Stephan Baldus) заликав негайно помістити Навального до відділення інтенсивної терапії.

Акція на підтримку Навального

Штаб Олексія Навального вирішив провести акцію протесту достроково, не чекаючи збору 500 тисяч учасників на сайті "Свободу Навальному!" через погіршення стану здоров'я опозиційного політика. Акція запланована на 21 квітня о 19.00 на центральних площах російських міст, повідомили соратники Навального Іван Жданов та Леонід Волков у відеоролику, викладеному на сайті Navalny.com 18 квітня.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)