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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Щетинін".
Журналіст Олександр Щетинін довгий час працював в Росії. В інтерв'ю українським ЗМІ називав себе опонентом режиму Володимира Путіна. Саме з політичних мотивів Щетинін переїхав до України ще у 2005 році і згодом отримав дозвіл на проживання там. У Києві Щетинін заснував українську версію інформаційного інтернет-видання "Новый регион", яке було популярним у Росії. У ніч з 27 на 28 вересня 2016 року журналіста знайшли мертвим у своїй квартирі в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.