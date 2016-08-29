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Олександр Щетинін

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Щетинін".

Журналіст Олександр Щетинін довгий час працював в Росії. В інтерв'ю українським ЗМІ називав себе опонентом режиму Володимира Путіна. Саме з політичних мотивів Щетинін переїхав до України ще у 2005 році і згодом отримав дозвіл на проживання там. У Києві Щетинін заснував українську версію інформаційного інтернет-видання "Новый регион", яке було популярним у Росії. У ніч з 27 на 28 вересня 2016 року журналіста знайшли мертвим у своїй квартирі в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олександр Щетинін: Смерть під тиском обставин

Олександр Щетинін: Смерть під тиском обставин 29.08.2016

Російський журналіст Олександр Щетинін шукав нового життя в Україні. Утім, схоже, він не впорався із труднощами, які постали на новій батьківщині. Друзі і колеги підтверджують версію про самогубство.
Став відомий зміст передсмертного листа журналіста Щетиніна

Став відомий зміст передсмертного листа журналіста Щетиніна 29.08.2016

Журналіст Олександр Щетинін перебував у депресії, обумовленій фінансовими проблемами інтернет-видання "Новый регион", що працювало в Україні. Про це в інтерв’ю DW повідомила головна редакторка видання Ольга Мещерякова.
Смерть журналіста Щетиніна: поліція перевіряє версію про професійну діяльність

Смерть журналіста Щетиніна: поліція перевіряє версію про професійну діяльність 28.08.2016

Судмедексперти не знайшли жодних ознак насильницької смерті Олександра Щетиніна. У МВС назвали дві версії - самогубство і професійну діяльність.
У Києві знайдений мертвим журналіст Олександр Щетинін

У Києві знайдений мертвим журналіст Олександр Щетинін 28.08.2016

Засновник інтернет-видання "Новый регион" Олександр Щетинін був знайдений з вогнепальним пораненням в голову на балконі власної квартири.