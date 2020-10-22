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Олександр Турчинов

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Турчинов". Олександр Турчинов обіймає посаду секретаря РНБО.

Український політик Олександр Турчинов обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО), починаючи від грудня 2014 року. Після Революції гідності Олександр Турчинов був головою Верховної Ради України, з лютого до червня 2014 року виконував обов'язки президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи має Володимир Зеленський стратегію з повернення Криму?

Чи має Володимир Зеленський стратегію з повернення Криму? 22.10.2020

Президент Володимир Зеленський хоче відповідальності для тих, "хто без бою здав Крим". Але чи сам він через майже півтора року перебування на посаді уже має стратегію повернення українського півострова?
Зеленський: Той, хто без бою віддав Крим, має нести відповідальність

Зеленський: Той, хто без бою віддав Крим, має нести відповідальність 20.10.2020

Як наголосив під час виступу у Верховній Раді Зеленський, питання відповідальності за сдачу Криму полягає "не в помсті, а в справедливості".

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника України у ТКГ

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника України у ТКГ 19.05.2019

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука від виконання обов'язків представника України в тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку

Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку 17.05.2019

У зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного президента України у відставку подав секретар РНБО Олександр Турчинов.
Україна успішно випробувала ракету Нептун та ракетний комплекс Вільха-М

Україна успішно випробувала ракету "Нептун" та ракетний комплекс "Вільха-М" 05.04.2019

5 квітня українські військові вдало випробували протикорабельну ракету "Нептун", а днем раніше - модернізований тактичний ракетний комплекс "Вільха-М".
Герої розслідування про розкрадання в оборонному комплексі отримали підозри

Герої розслідування про розкрадання в оборонному комплексі отримали підозри 02.04.2019

ГПУ повідомила про підозру двом особам, які згадувалися в журналістському розслідуванні про зловживання в оборонній сфері. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків.
РНБО доручила провести аудит Укроборонпрому

РНБО доручила провести аудит "Укроборонпрому" 06.03.2019

Аудит держконцерну відбудеться із залученням іноземних експертів, повідомив Олександр Турчинов. А ГПУ, СБУ, НАБУ і ДБР мають перевірити скандальну інформацію про корупцію в оборонній сфері.

Україна провела бойові стрільби з ЗРК біля Криму - РНБО

Україна провела бойові стрільби з ЗРК біля Криму - РНБО 22.02.2019

Стрільби у Херсонській області провели з ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор". РНБО звітує про розширення бойових можливостей комплексів.

Турчинов запропонував партнерам разом пройти через Керченську протоку

Турчинов запропонував партнерам разом пройти через Керченську протоку 19.12.2018

Очільник РНБОУ заявив, що українські кораблі й у подальшому намагатимуться пройти через Керченську протоку. Щоб довести законність дій Києва, Олександр Турчинов пропонує західним партнерам взяти у цьому участь.
РНБО радить Порошенку ввести в Україні воєнний стан

РНБО радить Порошенку ввести в Україні воєнний стан 25.11.2018

Рада нацбезпеки та оборони підтримала рішення про запровадження в Україні правового режиму воєнного стану. Указ Петра Порошенка про введення воєнного стану має затвердити 26 листопада Верховна Рада.
В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів

В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів 24.11.2018

Національні пам'ятні заходи розпочнуться в другій половині дня у Києві біля меморіалу жертв Голодомору. Також відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а небайдужі українці запалять свічки.
Як відреагували у Києві на російські санкції

Як відреагували у Києві на російські санкції 02.11.2018

У своїх перших реакціях українські політики взяли російські санкції на кпини. Однак оглядачі прогнозують розростання економічного протистояння з Росією. Докладніше - у матеріалі DW.
Росія представила результати свого розслідування збиття літака MH17

Росія представила результати свого розслідування збиття літака MH17 17.09.2018

Ракета ЗРК "Бук", що 2014 року збила малайзійський Boeing рейсу MH17, з 1986 року перебувала в Україні, повідомили в міноборони РФ. У Києві цю версію назвали "фейком".
РНБО повідомила про успішне випробування української крилатої ракети

РНБО повідомила про успішне випробування української крилатої ракети 17.08.2018

Українська крилата ракета здатна забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.
Турчинов пропонує карати в'язницею за закупівлю товарів в Росії

Турчинов пропонує карати в'язницею за закупівлю товарів в Росії 31.07.2018

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов вважає, що керівники компаній, що замовляють товари в РФ, мають нести за це кримінальну відповідальність.
Турчинов хоче санкцій щодо ЗМІ, які транслювали парад у Донецьку

Турчинов хоче санкцій щодо ЗМІ, які транслювали парад у Донецьку 09.05.2018

Секретар РНБО Олександр Турчинов просить СБУ запровадити санкції щодо ЗМІ, які транслювали "парад Перемоги" в підконтрольному сепаратистам Донецьку. На події зафіксовано заборонену мінськими домовленостями техніку.
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