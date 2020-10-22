На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Турчинов". Олександр Турчинов обіймає посаду секретаря РНБО.

Український політик Олександр Турчинов обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО), починаючи від грудня 2014 року. Після Революції гідності Олександр Турчинов був головою Верховної Ради України, з лютого до червня 2014 року виконував обов'язки президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.