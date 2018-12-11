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Олександр Солженіцин

Олександр Солженіцин - російський письменник, учасник дисидентського руху в СРСР. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Солженіцин".

У Радянському Союзу Олександр Солженіцин виступав про комуністичного режиму. Олександр Солженіцин є автором книги "Архіпелаг ГУЛАГ" про примусову працю та трудові табори в Радянському Союзі. В 1970-му році Олександр Солженіцин став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Олександр Солженіцин помер 3 серпня 2008 року в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.