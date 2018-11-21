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Олександр Прокопчук

Олександр Прокопчук - російський генерал-майор МВС. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Прокопчук".

Навколо особи російського генерал-майора Олександра Прокопчука здійнялася дискусія після того, як в листопаді 2018 року стало відомо про можливість його обрання президентом Інтерполу. Зокрема, Литва та Україна пригрозили виходом з Інтерполу. Четверо американських сенаторів, які є членами Гельсінської комісії США, звернулись до президента Дональда Трампа та генеральної асамблеї Інтерполу з проханням перешкодити російському генерал-майору обійняти посаду президента Міжнародної організації кримінальної поліції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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