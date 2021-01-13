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Олександр Онищенко

Український політик та бізнесмен.

Депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко переховується від правосуддя за кордоном. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звинувачує його в організації корупційних схем у газовому бізнесі.

Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори

Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори 13.01.2021

США запровадили санкції проти ще сімох українців. Їх пов'язують із депутатом Ради Андрієм Деркачем, якому США закидають втручання у вибори президента 2020 року. DW з'ясовувала, хто ці люди і які претензії їм висувають.
Погані умови в українських тюрмах - підстава для відмови в екстрадиції

"Погані умови в українських тюрмах - підстава для відмови в екстрадиції" 05.06.2020

Як дорогий адвокат може переконати іноземний суд не видавати політика-корупціонера Україні, в інтерв'ю DW пояснив президент комітету Ради Європи проти тортур Микола Гнатовський.

Німеччина відмовила Онищенку у наданні притулку

Німеччина відмовила Онищенку у наданні притулку 28.05.2020

Відмова німецького суду видати Україні ексдепутата Олександра Онищенка не означає, що він зможе залишитися у ФРН. Його заява про притулок відхилена. Якщо рішення підтвердить суд, Онищенку залишатиметься виїхати до РФ.

Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну

Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну 27.05.2020

Через брак гарантії щодо належного утримання в українській тюрмі судді не задовольнили клопотання прокуратури про екстрадицію підозрюваного в створенні корупційних схем ексдепутата ВР Олександра Онищенка.
Німецька прокуратура просить видати Онищенка на запит України

Німецька прокуратура просить видати Онищенка на запит України 13.03.2020

Генеральна прокуратура міста Ольденбург звернулася до суду з клопотанням видати на запит України ексдепутата Олександра Онищенка, який з кінця листопада перебуває у німецькій в’язниці.
Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився

Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився 24.02.2020

Суд підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС, але поновлюватися на посаді він відмовився.
Ексдепутат Онищенко просить політичного притулку в Німеччині

Ексдепутат Онищенко просить політичного притулку в Німеччині 11.02.2020

Ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко просить політичного притулку у Німеччині. Відповідну заяву українець подав, очікуючи на рішення суду щодо екстрадиції на батьківщину, повідомив його адвокат.
Онищенко у німецькій в'язниці: з України прийшла підмога

Онищенко у німецькій в'язниці: з України прийшла підмога 11.02.2020

Один з найвідоміших звинувачених у корупції українців вже кілька місяців у німецькій в’язниці. Як опинився за ґратами ексдепутат Онищенко і як намагається уникнути екстрадиції на батьківщину - у статті DW.
Суд дозволив НАБУ затримати Олега Бахматюка

Суд дозволив НАБУ затримати Олега Бахматюка 07.02.2020

Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ затримати ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Його підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.
ВАКС просить ФРН допомогти вручити повістку Онищенку

ВАКС просить ФРН допомогти вручити повістку Онищенку 30.01.2020

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) просить Німеччину допомогти з врученням ексдепутату Верховної Ради Олександру Онищенку судової повістки.
Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в'язниці

Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в'язниці 05.12.2019

Колишній народний депутат України Олександр Онищенко за рішенням німецького суду перебуватиме у в’язниці, очікуючи рішення про екстрадицію. Про вихід під заставу наразі не йдеться.

Українські утікачі від правосуддя у розшуку (04.12.2019) 04.12.2019

НАБУ розшукує чимало фігурантів корупційних справ за кордоном. Вони встигли вчасно залишити країну, аби уникнути арешту. Ось деякі скандально відомі політики і бізнесмени.
Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка

Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка 04.12.2019

ЗМІ повідомили, що в німецькому Аахені був затриманий підприємець Олександр Онищенко, якого розшукують в Україні. В поліції Аахена заявили, що їм про затримання нічого не відомо.
Онищенка мають екстрадувати з Іспанії до України - Ситник

Онищенка мають екстрадувати з Іспанії до України - Ситник 14.11.2019

Колишнього народного депутата Олександра Онищенка мають екстрадувати з Іспанії до України, найімовірніше, у грудні 2019 року, заявив директор НАБУ Артем Ситник.
Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова

Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова 27.09.2019

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував усі рішення попередніх судів на користь ексголови ДФС Романа Насірова. Далі кримінальну справу проти нього розглядатимуть в антикорупційному суді.
Верховний суд задовольнив скаргу ЦВК і дозволив не реєструвати Онищенка

Верховний суд задовольнив скаргу ЦВК і дозволив не реєструвати Онищенка 21.07.2019

Верховний суд України задовольнив апеляційну скаргу ЦВК і скасував рішення апеляційного суду, який зобов'язував її зареєструвати кандидатом на дострокових парламентських виборах Олександра Онищенка.
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