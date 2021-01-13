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Український політик та бізнесмен.
Депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко переховується від правосуддя за кордоном. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звинувачує його в організації корупційних схем у газовому бізнесі.
США запровадили санкції проти ще сімох українців. Їх пов'язують із депутатом Ради Андрієм Деркачем, якому США закидають втручання у вибори президента 2020 року. DW з'ясовувала, хто ці люди і які претензії їм висувають.