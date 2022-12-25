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Олександр Куницький

Пропустити розділ Олександр Куницький: вибрані публікації

Олександр Куницький: вибрані публікації

Відновлене виробництво Рубіжанської панчішної мануфактури у Львові

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Попри втрату виробничих потужностей через окупацію підприємства відновлюють роботу на підконтрольній Україні території.
Економіка24 березня 2023 р.
Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

24 саміт Україна-ЄС став особливим, адже відбувся в умовах повномасштабної війни. Репортаж DW.
Політика3 лютого 2023 р.
Різдвяна ялинка в Києві

Церкви Німеччини закликали до миру та підтримки України

Священнослужителі Німеччини у різдвяних виступах закликали й надалі надавати допомогу Україні у вигляді зброї.
Релігія25 грудня 2022 р.
Пропустити розділ Олександр Куницький: інші публікації

Олександр Куницький: інші публікації

Прихожани УПЦ МП біля Хрестовоздвиженського храму в Лаврі

(Не) останній день УПЦ МП в Лаврі: віряни, блокування та суд

(Не) останній день УПЦ МП в Лаврі: віряни, блокування та суд

Для УПЦ МП 29 березня мало стати останнім днем у так званій Нижній Лаврі. Однак цього не сталося. Принаймні, поки що.
Релігія1 год. тому
Меморіал жертвам Голодомору в Києві

Франція визнала Голодомор геноцидом українців

Франція визнала Голодомор геноцидом українців

Нижня палата парламенту Франції схвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.
Політика28 березня 2023 р.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Навколо Запорізької АЕС посилились бойові дії - глава МАГАТЕ

Навколо Запорізької АЕС посилились бойові дії - глава МАГАТЕ

Поблизу ЗАЕС посилилися бойові дії, що збільшує ймовірність ядерної аварії, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Конфлікти28 березня 2023 р.
Почаївська лавра

ПЦУ створила релігійну організацію в Почаївській лаврі

ПЦУ створила релігійну організацію в Почаївській лаврі

На території Почаївської лаври ПЦУ утворила релігійну організацію. Цю лавру на Тернопільщині орендує УПЦ МП до 2052-го.
Релігія28 березня 2023 р.
Лого МОК на тлі прапорів РФ і Білорусі

МОК рекомендує повернути атлетів з РФ у міжнародні змагання

МОК рекомендує повернути атлетів з РФ у міжнародні змагання

Російські та білоруські спортсмени зможуть повернутися на міжнародні змагання, але з низкою умов.
Спорт28 березня 2023 р.
Пошкоджений Храм Пресвятої Богородиці на Донеччині

РФ зруйнувала чи пошкодила в Україні 500 релігійних споруд

РФ зруйнувала чи пошкодила в Україні 500 релігійних споруд

Російська армія зруйнувала на території України близько 500 церков і релігійних споруд, повідомив Володимир Зеленський.
Конфлікти28 березня 2023 р.
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