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Олександр Куницький
Пропустити розділ Олександр Куницький: вибрані публікації
Олександр Куницький: вибрані публікації
Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху
Попри втрату виробничих потужностей через окупацію підприємства відновлюють роботу на підконтрольній Україні території.
Економіка
24.03.2023
24 березня 2023 р.
Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились
24 саміт Україна-ЄС став особливим, адже відбувся в умовах повномасштабної війни. Репортаж DW.
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
Церкви Німеччини закликали до миру та підтримки України
Священнослужителі Німеччини у різдвяних виступах закликали й надалі надавати допомогу Україні у вигляді зброї.
Релігія
25.12.2022
25 грудня 2022 р.
Пропустити розділ Олександр Куницький: інші публікації
Олександр Куницький: інші публікації
(Не) останній день УПЦ МП в Лаврі: віряни, блокування та суд
(Не) останній день УПЦ МП в Лаврі: віряни, блокування та суд
Для УПЦ МП 29 березня мало стати останнім днем у так званій Нижній Лаврі. Однак цього не сталося. Принаймні, поки що.
Релігія
1 год. тому
1 год. тому
Франція визнала Голодомор геноцидом українців
Франція визнала Голодомор геноцидом українців
Нижня палата парламенту Франції схвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.
Політика
28.03.2023
28 березня 2023 р.
Навколо Запорізької АЕС посилились бойові дії - глава МАГАТЕ
Навколо Запорізької АЕС посилились бойові дії - глава МАГАТЕ
Поблизу ЗАЕС посилилися бойові дії, що збільшує ймовірність ядерної аварії, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Конфлікти
28.03.2023
28 березня 2023 р.
ПЦУ створила релігійну організацію в Почаївській лаврі
ПЦУ створила релігійну організацію в Почаївській лаврі
На території Почаївської лаври ПЦУ утворила релігійну організацію. Цю лавру на Тернопільщині орендує УПЦ МП до 2052-го.
Релігія
28.03.2023
28 березня 2023 р.
МОК рекомендує повернути атлетів з РФ у міжнародні змагання
МОК рекомендує повернути атлетів з РФ у міжнародні змагання
Російські та білоруські спортсмени зможуть повернутися на міжнародні змагання, але з низкою умов.
Спорт
28.03.2023
28 березня 2023 р.
РФ зруйнувала чи пошкодила в Україні 500 релігійних споруд
РФ зруйнувала чи пошкодила в Україні 500 релігійних споруд
Російська армія зруйнувала на території України близько 500 церков і релігійних споруд, повідомив Володимир Зеленський.
Конфлікти
28.03.2023
28 березня 2023 р.
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