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Олександр Гуменюк
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Олександр Гуменюк: інші публікації
Депутатська недоторканність: чому досі не скасована? (відео)
Депутатська недоторканність: чому досі не скасована? (відео)
"Слуги народу" провалили президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Чому?
Політика
16.10.2019
16 жовтня 2019 р.
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