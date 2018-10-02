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Олександр Глядєлов

Олександр Глядєлов - український фотодокументаліст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Глядєлов".

Олександр Глядєлов - знаний український фотодокументаліст, лауреат премії Hasselblad. Олександр Глядєлов активно співпрацює з "Лікарями без кордонів" та іншими міжнародними організаціями. Останні десятиріччя він багато працює над соціальними темами, зокрема, про безпритульних дітей, хворих на ВІЛ/СНІД та гепатит С. За його плечима й чималий досвід військового фотографа: під час конфліктів у Молдові, Нагірному Карабаху, Чечні. Війна на українському Донбасі також відображена у його роботах. Під час боїв під Іловайськом Глядєлов дістав поранення - осколок потрапив у ногу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Виставка українського фотографа Олександра Глядєлова в Берліні - фоторепортаж

Виставка українського фотографа Олександра Глядєлова в Берліні - фоторепортаж 02.10.2018

Український митець Олександр Глядєлов каже, що світлинами намагається передати емоції - і свої, і героїв фото. Зараз його роботи виставлені у Берліні: на фото і Київ 90-х, і війна на Донбасі, і російський морг.
Виставка українського фотографа в Берліні: про життя, смерть, любов і війну

Виставка українського фотографа в Берліні: про життя, смерть, любов і війну 02.10.2018

У Берліні проходить виставка українського фотодокументаліста Олександра Глядєлова. DW поговорила з митцем про головні сюжети його робіт - життя, смерть, любов та інші непереборні обставини.
Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини - виставка українського фотографа у Берліні

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні 02.10.2018

Український митець Олександр Глядєлов каже, що світлинами намагається передати емоції - і свої, і героїв фото. Зараз його роботи виставлені у Берліні: на фото і Київ 90-х, і війна на Донбасі, і російський морг.