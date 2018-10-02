Олександр Глядєлов - український фотодокументаліст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Глядєлов".

Олександр Глядєлов - знаний український фотодокументаліст, лауреат премії Hasselblad. Олександр Глядєлов активно співпрацює з "Лікарями без кордонів" та іншими міжнародними організаціями. Останні десятиріччя він багато працює над соціальними темами, зокрема, про безпритульних дітей, хворих на ВІЛ/СНІД та гепатит С. За його плечима й чималий досвід військового фотографа: під час конфліктів у Молдові, Нагірному Карабаху, Чечні. Війна на українському Донбасі також відображена у його роботах. Під час боїв під Іловайськом Глядєлов дістав поранення - осколок потрапив у ногу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.