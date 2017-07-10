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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Александров".
Росіянина Олександра Александрова разом з Євгеном Єрофеєвим було затримано українською стороною 16 травня 2015 року біля міста Щастя на Луганщині. У Києві їх називали кадровими військовими з третьої бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, яку вважають "елітою російської розвідки", а у Москві - колишніми військовослужбовцями. У квітні 2016 року Голосіївський райсуд Києва виніс їм вирок - ГРУшників засудили до 14 років позбавлення волі, визнавши винними одразу за низкою статей, серед яких ведення агресивної війни та сприяння діяльності терористичної організації. Незабаром після набрання вироком чинності - 25 травня 2016 року - росіян помилував президент України. Їх обміняли на ув'язнену на той момент у Росії українську льотчицю, українську народну депутатку Надію Савченко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.