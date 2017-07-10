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Олександр Александров

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Александров".

Росіянина Олександра Александрова разом з Євгеном Єрофеєвим було затримано українською стороною 16 травня 2015 року біля міста Щастя на Луганщині. У Києві їх називали кадровими військовими з третьої бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, яку вважають "елітою російської розвідки", а у Москві - колишніми військовослужбовцями. У квітні 2016 року Голосіївський райсуд Києва виніс їм вирок - ГРУшників засудили до 14 років позбавлення волі, визнавши винними одразу за низкою статей, серед яких ведення агресивної війни та сприяння діяльності терористичної організації. Незабаром після набрання вироком чинності - 25 травня 2016 року - росіян помилував президент України. Їх обміняли на ув'язнену на той момент у Росії українську льотчицю, українську народну депутатку Надію Савченко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росіяни, яких в Україні затримували через війну на Донбасі

Росіяни, яких в Україні затримували через війну на Донбасі 10.07.2017

Віктор Агеєв став не першим російським бійцем, затриманим Україною через причетність до конфлікту на Донбасі. Київ, зрештою, обмінював затриманих на українських військовополонених. DW підготувала огляд.
Слідство: Адвоката Грабовського вбили з метою пограбування

Слідство: Адвоката Грабовського вбили з метою пограбування 18.08.2016

Розслідування вбивства адвоката Юрія Грабовського, який захищав російського військовослужбовця Олександра Александрова, завершене. Однак справу передадуть до суду не раніше вересня, вважає адвокат сестри вбитого.
Матіос: Мотивом убивства адвоката Грабовського не була його професійна діяльність

Матіос: Мотивом убивства адвоката Грабовського не була його професійна діяльність 13.08.2016

За словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, підозрювані у вбивстві дали свідчення, підтвердивши мотиви злочину. Це не професійна діяльність Юрія Грабовського, заявив він.
Заарештовані в Україні росіяни: до кого (не) байдужа Москва

Заарештовані в Україні росіяни: до кого (не) байдужа Москва 27.06.2016

Українські правозахисники не підтверджують інформацію МЗС РФ про масові затримання росіян в Україні. Але вони стурбовані переслідуванням російських дисидентів українською владою.
Порошенко: Звільнення Савченко було б неможливим без Мінських угод

Порошенко: Звільнення Савченко було б неможливим без Мінських угод 25.05.2016

Київ і Москва домовилися та провели обмін: засуджену в РФ Надію Савченко - на засуджених в Україні Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. DW вела хроніку подій (час київський).
Адвокати підтвердили обмін Савченко на Єрофеєва та Александрова

Адвокати підтвердили обмін Савченко на Єрофеєва та Александрова 25.05.2016

Адвокати з обох сторін підтвердили, що між Києвом та Москвою відбувся обмін засудженої у РФ Надії Савченко на засуджених в Україні Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова.
Петро Порошенко звернеться до українців

Петро Порошенко звернеться до українців 25.05.2016

Президент Петро Порошенко о 15:15 за київським часом виступить із офіційною заявою, тема якої наразі не розкривається. Імовірно, йтиметься про долю льотчиці Надії Савченко.
Reuters: Літак із Савченко на борту вилетів до Києва

Reuters: Літак із Савченко на борту вилетів до Києва 25.05.2016

Українська льотчиця Надія Савченко вилетіла з Ростова-на-Дону до Києва, повідомляє інформаційна агенція Reuters. За її даними, обмін льотчиці на російських військовослужбовців уже відбувся.
Кремль не має інформації про обмін Савченко

Кремль "не має інформації" про обмін Савченко 25.05.2016

У Кремлі заявили, що нічого не знають про підготовку обміну українки Савченко на росіян Єрофеєва та Александрова. Адвокати Савченко також заявили про відсутність такої інформації.
Reuters: Київ помилував російських військових

Reuters: Київ помилував російських військових 25.05.2016

На тлі інформації про візит Петра Порошенка до Ростова-на-Дону для обміну Надії Савченко агенція Reuters дізналася про помилування росіян Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова.
Інтерфакс: Савченко обміняють на двох російських військовослужбовців

"Інтерфакс": Савченко обміняють на двох російських військовослужбовців 25.05.2016

За даними російських ЗМІ, за кілька годин ув'язнену в Росії Надію Савченко видадуть Україні в обмін на двох засуджених у Києві росіян. Процес начебто відбудеться в аеропорту Ростова-на-Дону.
Вирок російським військовослужбовцям Єрофеєву й Александрову набув чинності

Вирок російським військовослужбовцям Єрофеєву й Александрову набув чинності 23.05.2016

Обвинувальний вирок російським військовослужбовцям передбачає позбавлення волі на 14 років кожному та конфіскацію майна. Ані адвокати підсудних, ані потерпіла сторона, ані прокуратура апеляції не подали.
Мін'юст Росії не готує обмін Надії Савченко

Мін'юст Росії не готує обмін Надії Савченко 17.05.2016

Міністерство юстиції РФ не працює над обміном української військової льотчиці Надії Савченко на росіян Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. Йдеться лише про можливу видачу Савченко українській стороні.
Київ готує повернення в Україну Надії Савченко

Київ готує повернення в Україну Надії Савченко 20.04.2016

До організації повернення в Україну льотчиці та народної депутатки Надії Савченко президент Петро Порошенко залучив міністерство юстиції та дипломатів.
У Раді Європи сподіваються на обмін Савченко на засуджених росіян

У Раді Європи сподіваються на обмін Савченко на засуджених росіян 19.04.2016

Представники Ради Європи закликають РФ звільнити українку Надію Савченко. У ПАРЄ 21 квітня обговорять справу Савченко.
Захист росіян Александрова та Єрофеєва не оскаржуватиме вирок

Захист росіян Александрова та Єрофеєва не оскаржуватиме вирок 19.04.2016

Адвокати росіян не подаватимуть апеляційну скаргу на вирок. Це може прискорити обмін Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва на засуджену у Росії Надію Савченко.
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