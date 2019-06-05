Олександр Аваков – син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Аваков".

Син колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є одним з фігурантів так званої "справи рюкзаків". Йдеться про закупівлю рюкзаків для міністерства внутрішніх справ України. Детективи НАБУ стверджують, що наплічники були придбані за істотно завищеною ціною, сама ж продукція була поганої якості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.