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Олександр Аваков – син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Аваков".
Син колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є одним з фігурантів так званої "справи рюкзаків". Йдеться про закупівлю рюкзаків для міністерства внутрішніх справ України. Детективи НАБУ стверджують, що наплічники були придбані за істотно завищеною ціною, сама ж продукція була поганої якості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Генералу Холодницькому вдалося залишитися у кріслі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Назара Холодницького посварили, але не звільнили. Що вдалося САП під його керівництвом за майже три роки роботи, а які справи були провалені?
Солдатів Бундесверу забезпечують якісними рюкзаками. Наприклад, новий рюкзак на 110 літрів коштує близько 260 євро. І відпрацьовує ці гроші. Їх за півціни перекуповують навіть на вторинному ринку любителі походів та екстремальних видів спорту.