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Олександр Аваков

Олександр Аваков – син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Аваков".

Син колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є одним з фігурантів так званої "справи рюкзаків". Йдеться про закупівлю рюкзаків для міністерства внутрішніх справ України. Детективи НАБУ стверджують, що наплічники були придбані за істотно завищеною ціною, сама ж продукція була поганої якості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Через що вимагають відставку Авакова? (05.06.2019) 05.06.2019

Після смерті пораненого поліцейськими п’ятирічного хлопчика на Київщині знову лунають вимоги відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Це не перший скандал за часи його урядування. Найрезонансніші - у добірці DW.

Фінал справи рюкзаків: обвинувачений отримав умовне покарання

Фінал "справи рюкзаків": обвинувачений отримав умовне покарання 11.09.2018

Підприємець Володимир Литвин засуджений до п'яти років умовного покарання за шахрайство при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії України.

Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео)

Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео) 27.07.2018

Спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Назара Холодницького мала стати важливою ланкою у боротьбі з корупцією в Україні. Які справи прокурорам вдалося довести до суду, а які були провалені?

Провали і досягнення САП (26.07.2018) 26.07.2018

Генералу Холодницькому вдалося залишитися у кріслі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Назара Холодницького посварили, але не звільнили. Що вдалося САП під його керівництвом за майже три роки роботи, а які справи були провалені?

Рюкзаки Авакова: гучні корупційні справи закривають? (відео)

"Рюкзаки Авакова": гучні корупційні справи закривають? (відео) 18.07.2018

"Рюкзаки Авакова", справа Злочевського, спроба підкупу Супрун... Досі жодну з резонансних корупційних справ в Україні не довели до вироку суду. Ось добірка головних з них.

Аваков, Злочевський, Насіров: гучні корупційні справи закриваються? (17.07.2018) 17.07.2018

Жодна з резонансних корупційних справ в Україні ще не доведена до вироку суду. Більшість з них або затягуються, або закриваються на півшляху. DW зібрала добірку таких справ.
САП закрила справу проти сина та екс-заступника Авакова

САП закрила справу проти сина та екс-заступника Авакова 12.07.2018

Кримінальне провадження щодо розкрадання коштів під час придбання рюкзаків для потреб МВС закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У НАБУ такі дії називають непослідовними.
Справа рюкзаків: суд знову заарештував нерухомість сина Авакова

"Справа рюкзаків": суд знову заарештував нерухомість сина Авакова 05.05.2018

Заарештовано три паркомісця, квартири в Києві і Харкові, а також акції підприємства "Інвестор", що належали Олександру Авакова.
Справа рюкзаків: САП і НАБУ завершили розслідування

Справа рюкзаків: САП і НАБУ завершили розслідування 05.04.2018

САП і НАБУ завершили розслідування справи проти сина Арсена Авакова у скандальній справі про розкрадання коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Рюкзаки Авакова: суд скасував обов'язок електронного браслета сину міністра

"Рюкзаки Авакова": суд скасував обов'язок електронного браслета сину міністра 26.12.2017

Суд не задовольнив прохання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сину Авакова також повернуть паспорт для виїзду за кордон.
Апеляційний суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова

Апеляційний суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова 19.12.2017

Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт майна сина глави МВС України Арсена Авакова Олександра у рамках розслідування "справи рюкзаків". Питання розглядатиметься повторно.
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід сину Авакова

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід сину Авакова 14.11.2017

Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу антикорупційної прокуратури, яка вимагала для Олександра Авакова тримання під вартою. Тим часом адвокати підсудного оскаржили арешт його квартир.
САП оскаржила рішення суду у справі рюкзаків

САП оскаржила рішення суду у "справі рюкзаків" 07.11.2017

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що суд обрав надто м'який запобіжний захід для фігурантів "справи рюкзаків".
Якими рюкзаками екіпірують солдатів Бундесверу (відео)

Якими рюкзаками екіпірують солдатів Бундесверу (відео) 03.11.2017

Новий рюкзак від Berghaus на 110 літрів коштує близько 260 євро. Не дешевшими є рюкзаки Tasmanian Tiger на 60 літрів. Наплічники німецьких бундесверівців залюбки за півціни перекуповують навіть на вторинному ринку.

Німецький рюкзак: як екіпірують солдатів Бундесверу (03.11.2017) 03.11.2017

Солдатів Бундесверу забезпечують якісними рюкзаками. Наприклад, новий рюкзак на 110 літрів коштує близько 260 євро. І відпрацьовує ці гроші. Їх за півціни перекуповують навіть на вторинному ринку любителі походів та екстремальних видів спорту.

НАБУ: Підозрюваним у справі рюкзаків бракує електронних браслетів

НАБУ: Підозрюваним у "справі рюкзаків" бракує електронних браслетів 03.11.2017

За словами директора НАБУ Артема Ситника, підозрюваним у "справі рюкзаків" не можуть знайти електронних браслетів, носити які їх зобов'язав суд.

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