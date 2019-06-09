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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Тягнибок". Олег Тягнибок – голова української націоналістичної партії ВО "Свобода".
Український політик Олег Тягнибок, лідер націоналістичної політичної партії "Свобода" був депутатом Верховної Ради України кількох скликань. Тягнибок двічі балотувався на посаду президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У нідерландському музеї заявили, що викрадені 10 років тому картини опинилися в українських націоналістів, які просили за них винагороду. Там заявляють про причетність до справи політиків у Києві. Останні заперечують.