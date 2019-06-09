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Олег Тягнибок

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Тягнибок". Олег Тягнибок – голова української націоналістичної партії ВО "Свобода".

Український політик Олег Тягнибок, лідер націоналістичної політичної партії "Свобода" був депутатом Верховної Ради України кількох скликань. Тягнибок двічі балотувався на посаду президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком

Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком 09.06.2019

Партії "Національний Корпус", "Свобода", "Правий Сектор", а також низка громадських організацій разом ідуть на позачергові вибори до Верховної Ради України. Очолює список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.
Націонал-патріотичні партії України перед виборами: числа, прогнози, факти

Націонал-патріотичні партії України перед виборами: числа, прогнози, факти 03.01.2019

Провладні партії-конкуренти "паразитують" на правій ідеології, заявляють українські націоналісти. При цьому навіть сумарні рейтинги всіх правих сил України не дотягують до прохідного п'ятивідсоткового бар'єра.
У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА

У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА 14.10.2018

Представники націоналістичних сил пройшли Хрещатиком з нагоди 76-ої річниці заснування Української повстанської армії.
Тягнибок не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента

Тягнибок не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента 14.10.2018

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок перед початком маршу УПА заявив, що не має наміру боротися за посаду президента. На роль єдиного кандидата від націоналістичних сил він пропонує Руслана Кошулинського.
Представники ВО Свобода блокують російські вантажівки на Львівщині

Представники "ВО "Свобода" блокують російські вантажівки на Львівщині 28.02.2016

У Сокальському районі на Львівщині активісти зупинили 13 вантажівок. Ще 30 фур у супроводі поліції прорвалися через інший блокпост.
Блокування вантажівок: Свобода бойкотуватиме домовленість Києва й Москви

Блокування вантажівок: "Свобода" бойкотуватиме домовленість Києва й Москви 26.02.2016

Очільник "ВО "Свобода" Олег Тягнибок звинуватив уряд України у потуранні інтересам "російських окупантів" через відновлення транзиту з Росії. Він анонсував нове блокування вантажівок.
Суд зобов'язав Авакова спростувати звинувачення на адресу Тягнибока

Суд зобов'язав Авакова спростувати звинувачення на адресу Тягнибока 09.02.2016

Печерський суд ухвалив рішення, згідно з яким глава МВС Арсен Аваков має спростувати заяву про те, що Олег Тягнибок організував сутички під парламентом 31 серпня 2015 року.
ЗМІ: Викрадені в Нідерландах картини опинилися в українських націоналістів

ЗМІ: Викрадені в Нідерландах картини опинилися в українських націоналістів 07.12.2015

У нідерландському музеї заявили, що викрадені 10 років тому картини опинилися в українських націоналістів, які просили за них винагороду. Там заявляють про причетність до справи політиків у Києві. Останні заперечують.
Тягнибок: Двом депутатам-свободівцям оголошено підозру через події під ВР

Тягнибок: Двом депутатам-"свободівцям" оголошено підозру через події під ВР 04.09.2015

Лідер "Свободи" Олег Тягнибок заявив про оголошення підозри у скоєнні злочину колишньому міністрові аграрної політики Ігорю Швайці та екс-нардепу від цієї політсили Юрієві Сиротюку.
УДАР, Свобода та частина депутатів із Батьківщини заявили про вихід із коаліції

"УДАР", "Свобода" та частина депутатів із "Батьківщини" заявили про вихід із коаліції 24.07.2014

Партія "УДАР", ВО "Свобода" і частина депутатів із "Батьківщини" вийшли із коаліції більшості у парламенті. Якщо протягом 30 днів не буде сформовано нову, президент зможе призначити дострокові вибори.
Вибори в Україні: без Криму, але з надією на стабільність

Вибори в Україні: без Криму, але з надією на стабільність 24.05.2014

Те, чого взимку вимагали сотні тисяч українців, здійснилося. Країна достроково обирає нового президента. Це вже інша Україна - без Криму , але з надією на краще майбутнє.
Опозиційні лідери доповіли Майдану про переговори з Януковичем

Опозиційні лідери доповіли Майдану про переговори з Януковичем 25.01.2014

Лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок доповіли Майдану про результати переговорів з Януковичем. Вони хочуть продовжувати перемовини і домогтися виконання усіх своїх вимог.