Олег Сенцов: Путін Україну не залишить у спокої - інтерв'ю DW (відео)

Перебуваючи з візитом у Німеччині, український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов розповів DW, зокрема, за що Володимир Путін та його режим мають відповісти перед судом в Гаазі, чому Володимир Цемах, на якого нібито обміняли самого Сенцова, не є ключовим свідком обвинувачення, а також про враження від спілкування з німецькими політиками.