Олег Сенцов: Путін Україну не залишить у спокої - інтерв'ю DW (відео)

Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю DW про враження від України та президента Зеленського, а також перспективи розвитку путінської Росії.
Перебуваючи з візитом у Німеччині, український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов розповів DW, зокрема, за що Володимир Путін та його режим мають відповісти перед судом в Гаазі, чому Володимир Цемах, на якого нібито обміняли самого Сенцова, не є ключовим свідком обвинувачення, а також про враження від спілкування з німецькими політиками.
Режисер і письменник Олег Сенцов презентував у Львові свою чергову книжку "Маркетер", яку він написав в ув'язненні. У ній він описує своє студентське життя у Криму у 1990-х роках. (22.09.2019)
Упродовж останніх п'яти років в Україні відбулося відносно небагато змін, заявив звільнений нещодавно кінорежисер Олег Сенцов. Утім, він все одно не втрачає надії на краще. (16.09.2019)
Олег Сенцов й Олександр Кольченко дали в Києві першу прес-конференцію після звільнення з російської в'язниці. Сенцов попросив журналістів не цуратися ставити запитання, бо в майбутньому уникатиме спілкування з медіа. (10.09.2019)