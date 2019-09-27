 Олег Сенцов: Путін Україну не залишить у спокої - інтерв′ю DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.09.2019

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Політика й суспільство

Олег Сенцов: Путін Україну не залишить у спокої - інтерв'ю DW (відео)

Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю DW про враження від України та президента Зеленського, а також перспективи розвитку путінської Росії.

Олег Сенцов (DW/V. Esipov)

Перебуваючи з візитом у Німеччині, український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов розповів DW, зокрема, за що Володимир Путін та його режим мають відповісти перед судом в Гаазі, чому Володимир Цемах, на якого нібито обміняли самого Сенцова, не є ключовим свідком обвинувачення, а також про враження від спілкування з німецькими політиками.

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"Довго виношував, швидко написав": Олег Сенцов презентував книгу "Маркетер"

Режисер і письменник Олег Сенцов презентував у Львові свою чергову книжку "Маркетер", яку він написав в ув'язненні. У ній він описує своє студентське життя у Криму у 1990-х роках. (22.09.2019)  

Сенцов закликав українців не ворогувати один з одним

Упродовж останніх п'яти років в Україні відбулося відносно небагато змін, заявив звільнений нещодавно кінорежисер Олег Сенцов. Утім, він все одно не втрачає надії на краще. (16.09.2019)  

Перша прес-конференція Сенцова й Кольченка: про російські в'язниці без емоцій

Олег Сенцов й Олександр Кольченко дали в Києві першу прес-конференцію після звільнення з російської в'язниці. Сенцов попросив журналістів не цуратися ставити запитання, бо в майбутньому уникатиме спілкування з медіа. (10.09.2019)  

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Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю DW про враження від України та президента Зеленського, а також перспективи розвитку путінської Росії.

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Український режисер Олег Сенцов під час візиту в Берлін розповів DW про те, що пережив, перебуваючи в російській в'язниці, про свої плани на майбутнє, і про те, що думає про Росію й Україну.

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