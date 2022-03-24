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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Олег Коцарев

Олег Коцарев

Український поет, прозаїк, журналіст і перекладач.

До початку повномасштабної війни Росії проти України писав переважно про сучасну літературу та про інші виміри культури. Відомий також як автор книжок експериментальної поезії, абсурдних оповідань і одного роману та співупорядник антології української авангардної поезії 1910-1930-х років.

У новій реальності 2022 року Олег Коцарев пише на теми, пов'язані з війною, хоча продовжує працювати з ними, не втрачаючи притаманного для нього фокусу культури.

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Олег Коцарев: інші публікації

Олег Коцарев

Олег Коцарев: Буча. В гостях удома

Олег Коцарев: Буча. В гостях удома

"Лише 10 метрів розділяє знищену аптеку та вціліле затишне кафе з літньою терасою", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Олег Коцарев
Олег Коцарев
Гостьовий коментар
Суспільство
20 червня 2022 р.
Український письменник Олег Коцарев

Щоденник війни. Містика у дні боїв

Щоденник війни. Містика у дні боїв

"Цього року, звісно, Великдень особливий", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Олег Коцарев
Олег Коцарев
Гостьовий коментар
Суспільство
24 квітня 2022 р.
Олег Коцарев

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

"Травмована свідомість волає: ну хіба можна так будувати?!" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Олег Коцарев
Олег Коцарев
Гостьовий коментар
Суспільство
13 квітня 2022 р.
Олег Коцарев

Щоденник війни. Буча. Вона є

Щоденник війни. Буча. Вона є

"Як далі жити зеленому затишному місту після того, що зробила з ним Росія?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Олег Коцарев
Олег Коцарев
Гостьовий коментар
Культура
4 квітня 2022 р.
Олег Коцарев, український письменник

Щоденник війни. Біографія між харківських руїн

Щоденник війни. Біографія між харківських руїн

"Біля вогнища культури саме відбувався бій з російською ДРГ", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Олег Коцарев
Олег Коцарев
Гостьовий коментар
Конфлікти
24 березня 2022 р.
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