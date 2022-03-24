До початку повномасштабної війни Росії проти України писав переважно про сучасну літературу та про інші виміри культури. Відомий також як автор книжок експериментальної поезії, абсурдних оповідань і одного роману та співупорядник антології української авангардної поезії 1910-1930-х років.

У новій реальності 2022 року Олег Коцарев пише на теми, пов'язані з війною, хоча продовжує працювати з ними, не втрачаючи притаманного для нього фокусу культури.