Олегу Сенцову вручили премію Сахарова у Страсбурзі

Український режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов у вівторок, 26 листопада, отримав премію Сахарова в Європейському парламенті в Страсбурзі. Премію присудили йому ще 25 жовтня 2018 року, але тоді він перебував в ув'язненні у російській колонії і не міг особисто її отримати. На здобуття винагороди Сенцова висунула фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті.

Перед отриманням премії Сенцов заявив, що вважає заплановані на 9 грудня у Парижі переговори "нормандської четвірки" пасткою для українського президента. "Це буде пастка для Зеленського, тому що завдяки своїй миротворчій риториці Путін заводить його в ситуацію, з якої у нього немає хорошого виходу. Зеленський хоче миру, говорить про це і готовий діяти. Путін же миру не хоче, до нього не готовий, а лише про це говорить", - сказав колишній політв'язень на ранковій зустрічі з депутатами Європейського парламенту, передає агенція "Інтерфакс".

Крім того, Сенцов вважає, що європейські лідери, "втомлені від цього конфлікту, будуть раді цьому примиренню". "Але воно неможливе, доки російські війська перебувають на Донбасі та в окупованому Криму. Здавати свої позиції Путін не має наміру. Він намагається довести ситуацію до того, щоб вибори на Донбасі відбулися під його контролем, щоб цих сепаратистів можна було б легітимізувати", - сказав він.

Щодо повернення Україні анексованого Росією Криму, Сенцов вважає, що це може відбутися лише після того, як Путін втратить владу. "З Путіним немає жодного сенсу говорити про це", - наголосив Сенцов, цитує агенція dpa. За його словами, лише коли Путін відмовиться від влади добровільно або буде "відсторонений", можливий прогрес із його майбутнім наступником. "Або він просто помре, тому що він вже не молода людина", - додав режисер.

Також Сенцов вважає, що розмовляти з Путіним нема про що, доки він не поверне Україні її території. Під час пресконференції після вручення премії Сенцов додав, що вірити Путіну не можна: "Ви маєте розуміти, що це людина, яка пройшла школу ФСБ. Це певний склад мислення: це завжди таємниця, завжди подвійна-потрійна гра, це своя цинічна тактика".

Як повідомлялося, на здобуття винагороди Сенцова висунула фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті.