"Октоберфест" скасовується: нищівний удар по німецьких пивоварах

Карантин завдав важкого удару по традиційній галузі і невід'ємній частині німецької національної культури. Влада Баварії навіть скасувала цьогорічний "Октоберфест". Натомість зростає попит на вино.
Якщо вже в Баварії скасували цьогорічний "Октоберфест" - значить, німецьких пивоварів чекають дуже важкі часи. Традиційна для економіки Німеччини галузь і так повільно, але неухильно здає свої колишні позиції: з 1980-х років споживання пива на душу населення скоротилося майже на третину.
Минулий рік теж закінчився в мінусі, але були надії на 2020-й: великі спортивні й особливо футбольні змагання завжди стимулюють попит з боку вболівальників-телеглядачів. Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії це знову підтвердив. Виробники навіть вирішили підняти ціни на бочкове пиво.
Пивоваріння в Німеччині - в основному малий і середній бізнес
Однак пандемія коронавірусу перекреслила всі надії. Чемпіонат Європи з футболу та Олімпійські ігри перенесли, будь-які масові заходи - від рок-концертів до всіляких народних і пивних свят - у Німеччині скасували щонайменше до 31 серпня, а тепер до цього додалося ще й скасування двотижневого "Октоберфесту", який мав відкритися 19 вересня.
Але головна біда для близько 1500 німецьких пивоварних заводів навіть не в цьому. Через масштабні карантинні заходи закриті заклади громадського харчування - від ресторанів і кафе до традиційних пивних і закусочних. Не працюють і популярні серед німців пивні сади. А квітень, як на зло, видався надзвичайно сонячним і теплим, так що будь-який "біргартен" (Biergarten) міг би розраховувати в ці дні на наплив відвідувачів.
"Наша пивна промисловість, що складається переважно з середніх і малих підприємств, страждає дуже сильно, тому що багатьом пивним заводам основну частину виручки забезпечує регіональна сфера гастрономії. А саме ця частина бізнесу зараз повністю відпала", - пояснює Марк-Олівер Гунгольц (Marc-Oliver Huhnholz), прессекретар Об'єднання німецьких пивоварів (Deutscher Brauer-Bund).
За його словами, деяким невеликим пивоварним підприємствам, особливо тим, які випускають переважно чи навіть виключно бочкове пиво, місцеві ресторани і питні заклади забезпечують до 90 відсотків обороту. Тому найбільшу загрозу карантин становить близько 1100 маленьким німецьким пивзаводам і пивоварням, у тому числі монастирським. Вони виробляють на рік, як правило, не більше п'яти тисяч гектолітрів, проте забезпечують Німеччині надзвичайне різноманіття сортів і смаків та сприяють регіональному колориту.
Сімейне підприємство страждає без футболу
Засноване в 1878 році у промисловому Бохумі сімейне підприємство Moritz Fiege є представником середнього бізнесу: минулого року воно виробило 130 тисяч гектолітрів пива. 20 відсотків обороту забезпечують приблизно 300 закладів громадського харчування у Рурській області, цих доходів завод через карантин зараз позбавлений.
До відчутних втрат призвела також зупинка футбольного чемпіонату Німеччини: коли клуб другої Бундесліги "Бохум" приймає гостей, на стадіоні розливають пиво саме марки Moritz Fiege.
Очільник фірми Гуґо Фіґе вважає, що відкривати заклади громадського харчування будуть у Німеччині тільки дуже повільно, і на попередні обороти вони вийдуть нескоро. Тому з близько 80 працівників заводу 12 людей довелося перевести на неповний робочий час. Близько двох третин недоотриманої зарплатні цим співробітникам компенсує держава.
У лідерів пивної промисловості впав експорт
В одного з лідерів галузі, компанії Krombacher Brauerei із Кройцталя, обсяги виробництва складають приблизно шість мільйонів гектолітрів на рік. З них на галузь громадського харчування йдуть близько 15 відсотків. Ще близько п'яти відсотків призначені на експорт. "Тут, як і в галузі гастрономії, збут майже повністю впав", - розповів DW речник Krombacher Brauerei Петер Лемм (Peter Lemm).
Достатньо поглянути на експортну статистику німецької пивної промисловості, щоб зрозуміти, з чим це пов'язане. За даними Об'єднання німецьких пивоварів, у 2019 році найбільшими ринками збуту німецького пива були Італія (3,4 мільйона гектолітрів) і Китай (1,8 мільйона гектолітрів) - дві країни з жорсткими карантинними заходами, які особливо постраждали від коронавірусу. Утім, і на багато інших експортних ринків зараз надії мало, вважає Марк-Олівер Гунгольц.
Роздрібні продажі на внутрішньому ринку, у супермаркетах представникам галузі оптимізму теж поки не додають. Із настанням теплої погоди у Німеччині зазвичай починається гриль-сезон, неодмінним атрибутом якого поряд із сосисками і стейками вважається пиво. "Але якщо і далі не можна буде зустрічатися великими компаніями, то і приводів для споживання не буде", - бідкається речник Об'єднання німецьких пивоварів. Весілля і різноманітні сімейні святкування зараз теж не проводять.
Працівники "хоум-офісів" віддають перевагу вину
А ось пити пиво в умовах карантину самому вдома чи у вузькому колі сім'ї німцям особливо не хочеться. Тут вони, схоже, віддають перевагу іншому алкогольному напою - вину. Його споживання на душу населення у Німеччині залишається, на відміну від пива, стабільним уже багато років. Однак останніми тижнями вино почали активніше купувати в супермаркетах, повідомив Ернст Бюшер (Ernst Büscher), речник галузевого об'єднання Німецький інститут вина (Deutsches Weininstitut, DWI).
Замовлення вина в інтернеті за ціною до 10 євро за пляшку практично подвоїлися, розповів, своєю чергою, глава спеціалізованої інтернет-крамниці weine.de Фрідгельм Розенов (Friedhelm Rosenow). Газеті Die Welt він пояснив це так: "Люди сидять удома, працюють у віддаленому режимі і хочуть після робочого дня випити хорошого вина".
Якою мірою такий сплеск онлайн-попиту компенсує німецьким виноробам і виноторгівцям втрати через закриті ресторани і обвалення експорту, стане зрозуміло за результатами року.