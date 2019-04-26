 ″Октоберфест″ скасовується: нищівний удар по німецьких пивоварах | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.04.2020

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Економіка

"Октоберфест" скасовується: нищівний удар по німецьких пивоварах

Карантин завдав важкого удару по традиційній галузі і невід'ємній частині німецької національної культури. Влада Баварії навіть скасувала цьогорічний "Октоберфест". Натомість зростає попит на вино.

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Якщо вже в Баварії скасували цьогорічний "Октоберфест" - значить, німецьких пивоварів чекають дуже важкі часи. Традиційна для економіки Німеччини галузь і так повільно, але неухильно здає свої колишні позиції: з 1980-х років споживання пива на душу населення скоротилося майже на третину.

Минулий рік теж закінчився в мінусі, але були надії на 2020-й: великі спортивні й особливо футбольні змагання завжди стимулюють попит з боку вболівальників-телеглядачів. Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії це знову підтвердив. Виробники навіть вирішили підняти ціни на бочкове пиво.

Пивоваріння в Німеччині в основному малий і середній бізнес

Однак пандемія коронавірусу перекреслила всі надії. Чемпіонат Європи з футболу та Олімпійські ігри перенесли, будь-які масові заходи - від рок-концертів до всіляких народних і пивних свят - у Німеччині скасували щонайменше до 31 серпня, а тепер до цього додалося ще й скасування двотижневого "Октоберфесту", який мав відкритися 19 вересня.

Але головна біда для близько 1500 німецьких пивоварних заводів навіть не в цьому. Через масштабні карантинні заходи закриті заклади громадського харчування - від ресторанів і кафе до традиційних пивних і закусочних. Не працюють і популярні серед німців пивні сади. А квітень, як на зло, видався надзвичайно сонячним і теплим, так що будь-який "біргартен" (Biergarten) міг би розраховувати в ці дні на наплив відвідувачів.

"Наша пивна промисловість, що складається переважно з середніх і малих підприємств, страждає дуже сильно, тому що багатьом пивним заводам основну частину виручки забезпечує регіональна сфера гастрономії. А саме ця частина бізнесу зараз повністю відпала", - пояснює Марк-Олівер Гунгольц (Marc-Oliver Huhnholz), прессекретар Об'єднання німецьких пивоварів (Deutscher Brauer-Bund).

За його словами, деяким невеликим пивоварним підприємствам, особливо тим, які випускають переважно чи навіть виключно бочкове пиво, місцеві ресторани і питні заклади забезпечують до 90 відсотків обороту. Тому найбільшу загрозу карантин становить близько 1100 маленьким німецьким пивзаводам і пивоварням, у тому числі монастирським. Вони виробляють на рік, як правило, не більше п'яти тисяч гектолітрів, проте забезпечують Німеччині надзвичайне різноманіття сортів і смаків та сприяють регіональному колориту.

Сімейне підприємство страждає без футболу

Засноване в 1878 році у промисловому Бохумі сімейне підприємство Moritz Fiege є представником середнього бізнесу: минулого року воно виробило 130 тисяч гектолітрів пива. 20 відсотків обороту забезпечують приблизно 300 закладів громадського харчування у Рурській області, цих доходів завод через карантин зараз позбавлений.

Виробнича лінія на пивоварні Moritz Fiege в Бохумі

Виробнича лінія на пивоварні Moritz Fiege в Бохумі

До відчутних втрат призвела також зупинка футбольного чемпіонату Німеччини: коли клуб другої Бундесліги "Бохум" приймає гостей, на стадіоні розливають пиво саме марки Moritz Fiege.

Очільник фірми Гуґо Фіґе вважає, що відкривати заклади громадського харчування будуть у Німеччині тільки дуже повільно, і на попередні обороти вони вийдуть нескоро. Тому з близько 80 працівників заводу 12 людей довелося перевести на неповний робочий час. Близько двох третин недоотриманої зарплатні цим співробітникам компенсує держава.

У лідерів пивної промисловості впав експорт

В одного з лідерів галузі, компанії Krombacher Brauerei із Кройцталя, обсяги виробництва складають приблизно шість мільйонів гектолітрів на рік. З них на галузь громадського харчування йдуть близько 15 відсотків. Ще близько п'яти відсотків призначені на експорт. "Тут, як і в галузі гастрономії, збут майже повністю впав", - розповів DW речник Krombacher Brauerei Петер Лемм (Peter Lemm).

Достатньо поглянути на експортну статистику німецької пивної промисловості, щоб зрозуміти, з чим це пов'язане. За даними Об'єднання німецьких пивоварів, у 2019 році найбільшими ринками збуту німецького пива були Італія (3,4 мільйона гектолітрів) і Китай (1,8 мільйона гектолітрів) - дві країни з жорсткими карантинними заходами, які особливо постраждали від коронавірусу. Утім, і на багато інших експортних ринків зараз надії мало, вважає Марк-Олівер Гунгольц.

Компанія Krombacher щороку виробляє близько шести мільйонів гекталітрів пива

Компанія Krombacher щороку виробляє близько шести мільйонів гекталітрів пива

Роздрібні продажі на внутрішньому ринку, у супермаркетах представникам галузі оптимізму теж поки не додають. Із настанням теплої погоди у Німеччині зазвичай починається гриль-сезон, неодмінним атрибутом якого поряд із сосисками і стейками вважається пиво. "Але якщо і далі не можна буде зустрічатися великими компаніями, то і приводів для споживання не буде", - бідкається речник Об'єднання німецьких пивоварів. Весілля і різноманітні сімейні святкування зараз теж не проводять.

Працівники "хоум-офісіввіддають перевагу вину

А ось пити пиво в умовах карантину самому вдома чи у вузькому колі сім'ї німцям особливо не хочеться. Тут вони, схоже, віддають перевагу іншому алкогольному напою - вину. Його споживання на душу населення у Німеччині залишається, на відміну від пива, стабільним уже багато років. Однак останніми тижнями вино почали активніше купувати в супермаркетах, повідомив Ернст Бюшер (Ernst Büscher), речник галузевого об'єднання Німецький інститут вина (Deutsches Weininstitut, DWI).

Замовлення вина в інтернеті за ціною до 10 євро за пляшку практично подвоїлися, розповів, своєю чергою, глава спеціалізованої інтернет-крамниці weine.de Фрідгельм Розенов (Friedhelm Rosenow). Газеті Die Welt він пояснив це так: "Люди сидять удома, працюють у віддаленому режимі і хочуть після робочого дня випити хорошого вина".

Якою мірою такий сплеск онлайн-попиту компенсує німецьким виноробам і виноторгівцям втрати через закриті ресторани і обвалення експорту, стане зрозуміло за результатами року.  

  • Пиво Utopias від Samuel Adams

    10 найміцніших марок пива світу

    Пиво Utopias від Samuel Adams: 28%

    Формою та кольором пляшка нагадує сусловарний котел і тому справді вражає. Її вміст аж до 22 років витримується у різноманітних діжках: з-під хересу, бренді, коньяку, бурбону, віскі. Кожні два роки броварня з Бостона випускає нову партію цього пива. З роздрібною ціною приблизно 190 євро за пляшку це пиво є найдорожчим у всій Америці.

  • Tactical Nuclear Penguin від BrewDog

    10 найміцніших марок пива світу

    Tactical Nuclear Penguin від BrewDog: 32%

    Шотландська броварня BrewDog вже багато років встановлює дедалі нові рекорди. У 2009 році "Тактичний ядерний пінгвін" стало найміцнішим пивом у світі. Процес: міцне темне пиво сорту імперський стаут заморожують, завдяки відділенню води вміст алкоголю підвищується - тому і "антарктична" назва. Це пиво слід споживати потроху, пишуть виробники - "як хороше віскі або альбом Френка Заппи".

  • Black Damnation VI Messy від Struise

    10 найміцніших марок пива світу

    Black Damnation VI Messy від Struise: 39%

    De Struise Brouwers є невеликою бельгійською броварнею. Серія Black Damnation виробляється так само з сорту імперський стаут. Марка VI Messy з вмістом алкоголю 39% є найміцнішою в цій серії. В продажу це пиво не знайти. Поціновувачі пива, яким вдалося покуштувати його на фестивалях, переповідають, що, на відміну від інших дуже міцних марок, VI Messy справді смакує наче пиво.

  • Schorschbock 40 від Schorschbräu

    10 найміцніших марок пива світу

    Schorschbock 40 від Schorschbräu: 40%

    2009 року одним з двох основних конкурентів за звання виробника найміцнішого пива була броварня Schorschbräu з регіону Франконії, що у Баварії. Щоправда, тоді Schorschbock містило лише 31% алкоголю. Коли воно вийшло на ринок у 2008 році, то це був рекорд. А от в кінці 2009-го ситуація знову змінилася, і версія Schorschbock 40 випередила "ядерного пінгвіна" від BrewDog.

  • Sink the Bismarck! від BrewDog

    10 найміцніших марок пива світу

    Sink the Bismarck! від BrewDog: 41%

    Шотландці не довго пасли задніх і за кілька місяців вивели на ринок свою відповідь німцям, назвавши її "Втопи Бісмарка!", маючи на увазі найбільший лінкор у флоті націонал-соціалістів. Броварі описують пиво як "чотирикратний індійський пейл-ель, де в чотири рази більше хмелю і який вчетверо більш гіркий". Утім, коштуючи 100 євро за пляшку, воно майже в 50 разів дорожче за звичайне пиво.

  • The End of History від BrewDog

    10 найміцніших марок пива світу

    The End of History від BrewDog: 55%

    У боротьбі за статус найміцнішого пива невгамовні шотландці створили цей світлий бельгійський ель "Кінець історії" з вмістом алкоголю 55%. А щоб вирізнитися, пляшку вставляють у опудало тварини. 2010 року виготовили 12 пляшок. 2016-го випустили нову партію в рамках краудфандингової кампанії. Хто інвестував у компанію 20 тисяч доларів, отримував у подарунок такий курйозний колекційний екземпляр.

  • Schorschbock 57 від Schorschbräu

    10 найміцніших марок пива світу

    Schorschbock 57 від Schorschbräu: 57%

    Франконці у 2011 році випустили Schorschbock 57. Назва вказує на неймовірно високий вміст алкоголю - 57%. Якщо не порушувати 500-літній закон про чистоту пива, то ще вищий вміст - просто неможливо, переконували броварі. Цього хмільного напою випустили лише 36 пляшок, кожна з яких коштувала 200 євро.

  • Start the Future від 't Koelschip

    10 найміцніших марок пива світу

    Start the Future від 't Koelschip: 60%

    Нідерландська броварня 't Koelschip ("Рефрижераторне судно") просто увірвалася на ринок міцного пива. "Почни майбутнє" з'явилося за місяць після "Кінця історії" від BrewDog - очевидно, що змагання за титул не було завершено! Тут також обмежена партія, проте за ціною 35 євро за пляшку це пиво було набагато дешевше за шкуродерно запакований виріб шотландців.

  • Armageddon від Brewmeister

    10 найміцніших марок пива світу

    Armageddon від Brewmeister: 65%

    Інша шотландська броварня - Brewmeister - 2012 року зробила у цих пивних перегонах вагому заявку, започаткувавши серію "Армагеддон". Щоправда, експертиза показала, що до пива додавали етанол, тобто спирт. Тож "катастрофічна" суміш зникла з продажу.

  • Snake Venom від Brewmeister

    10 найміцніших марок пива світу

    Snake Venom від Brewmeister: 67,5%

    Роком пізніше Brewmeister підвищив градус, випустивши "Зміїну отруту". На окремій етикетці рекомендують вживати не більше 35 мілілітрів напою за один раз. Проте для пивних пуристів Snake Venom не існує: ресурс RateBeer не включає цю "отруту" до своїх оцінок, адже вміст алкоголю так само підвищують спиртом.

    Автор: Елізабет Ґренір, Юрій Шейко


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