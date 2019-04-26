"Октоберфест" скасовується: нищівний удар по німецьких пивоварах

Якщо вже в Баварії скасували цьогорічний "Октоберфест" - значить, німецьких пивоварів чекають дуже важкі часи. Традиційна для економіки Німеччини галузь і так повільно, але неухильно здає свої колишні позиції: з 1980-х років споживання пива на душу населення скоротилося майже на третину.

Минулий рік теж закінчився в мінусі, але були надії на 2020-й: великі спортивні й особливо футбольні змагання завжди стимулюють попит з боку вболівальників-телеглядачів. Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії це знову підтвердив. Виробники навіть вирішили підняти ціни на бочкове пиво.

Пивоваріння в Німеччині - в основному малий і середній бізнес

Однак пандемія коронавірусу перекреслила всі надії. Чемпіонат Європи з футболу та Олімпійські ігри перенесли, будь-які масові заходи - від рок-концертів до всіляких народних і пивних свят - у Німеччині скасували щонайменше до 31 серпня, а тепер до цього додалося ще й скасування двотижневого "Октоберфесту", який мав відкритися 19 вересня.

Але головна біда для близько 1500 німецьких пивоварних заводів навіть не в цьому. Через масштабні карантинні заходи закриті заклади громадського харчування - від ресторанів і кафе до традиційних пивних і закусочних. Не працюють і популярні серед німців пивні сади. А квітень, як на зло, видався надзвичайно сонячним і теплим, так що будь-який "біргартен" (Biergarten) міг би розраховувати в ці дні на наплив відвідувачів.

"Наша пивна промисловість, що складається переважно з середніх і малих підприємств, страждає дуже сильно, тому що багатьом пивним заводам основну частину виручки забезпечує регіональна сфера гастрономії. А саме ця частина бізнесу зараз повністю відпала", - пояснює Марк-Олівер Гунгольц (Marc-Oliver Huhnholz), прессекретар Об'єднання німецьких пивоварів (Deutscher Brauer-Bund).

За його словами, деяким невеликим пивоварним підприємствам, особливо тим, які випускають переважно чи навіть виключно бочкове пиво, місцеві ресторани і питні заклади забезпечують до 90 відсотків обороту. Тому найбільшу загрозу карантин становить близько 1100 маленьким німецьким пивзаводам і пивоварням, у тому числі монастирським. Вони виробляють на рік, як правило, не більше п'яти тисяч гектолітрів, проте забезпечують Німеччині надзвичайне різноманіття сортів і смаків та сприяють регіональному колориту.

Сімейне підприємство страждає без футболу

Засноване в 1878 році у промисловому Бохумі сімейне підприємство Moritz Fiege є представником середнього бізнесу: минулого року воно виробило 130 тисяч гектолітрів пива. 20 відсотків обороту забезпечують приблизно 300 закладів громадського харчування у Рурській області, цих доходів завод через карантин зараз позбавлений.

Виробнича лінія на пивоварні Moritz Fiege в Бохумі

До відчутних втрат призвела також зупинка футбольного чемпіонату Німеччини: коли клуб другої Бундесліги "Бохум" приймає гостей, на стадіоні розливають пиво саме марки Moritz Fiege.

Очільник фірми Гуґо Фіґе вважає, що відкривати заклади громадського харчування будуть у Німеччині тільки дуже повільно, і на попередні обороти вони вийдуть нескоро. Тому з близько 80 працівників заводу 12 людей довелося перевести на неповний робочий час. Близько двох третин недоотриманої зарплатні цим співробітникам компенсує держава.

У лідерів пивної промисловості впав експорт

В одного з лідерів галузі, компанії Krombacher Brauerei із Кройцталя, обсяги виробництва складають приблизно шість мільйонів гектолітрів на рік. З них на галузь громадського харчування йдуть близько 15 відсотків. Ще близько п'яти відсотків призначені на експорт. "Тут, як і в галузі гастрономії, збут майже повністю впав", - розповів DW речник Krombacher Brauerei Петер Лемм (Peter Lemm).

Достатньо поглянути на експортну статистику німецької пивної промисловості, щоб зрозуміти, з чим це пов'язане. За даними Об'єднання німецьких пивоварів, у 2019 році найбільшими ринками збуту німецького пива були Італія (3,4 мільйона гектолітрів) і Китай (1,8 мільйона гектолітрів) - дві країни з жорсткими карантинними заходами, які особливо постраждали від коронавірусу. Утім, і на багато інших експортних ринків зараз надії мало, вважає Марк-Олівер Гунгольц.

Компанія Krombacher щороку виробляє близько шести мільйонів гекталітрів пива

Роздрібні продажі на внутрішньому ринку, у супермаркетах представникам галузі оптимізму теж поки не додають. Із настанням теплої погоди у Німеччині зазвичай починається гриль-сезон, неодмінним атрибутом якого поряд із сосисками і стейками вважається пиво. "Але якщо і далі не можна буде зустрічатися великими компаніями, то і приводів для споживання не буде", - бідкається речник Об'єднання німецьких пивоварів. Весілля і різноманітні сімейні святкування зараз теж не проводять.

Працівники "хоум-офісів" віддають перевагу вину

А ось пити пиво в умовах карантину самому вдома чи у вузькому колі сім'ї німцям особливо не хочеться. Тут вони, схоже, віддають перевагу іншому алкогольному напою - вину. Його споживання на душу населення у Німеччині залишається, на відміну від пива, стабільним уже багато років. Однак останніми тижнями вино почали активніше купувати в супермаркетах, повідомив Ернст Бюшер (Ernst Büscher), речник галузевого об'єднання Німецький інститут вина (Deutsches Weininstitut, DWI).

Замовлення вина в інтернеті за ціною до 10 євро за пляшку практично подвоїлися, розповів, своєю чергою, глава спеціалізованої інтернет-крамниці weine.de Фрідгельм Розенов (Friedhelm Rosenow). Газеті Die Welt він пояснив це так: "Люди сидять удома, працюють у віддаленому режимі і хочуть після робочого дня випити хорошого вина".

Якою мірою такий сплеск онлайн-попиту компенсує німецьким виноробам і виноторгівцям втрати через закриті ресторани і обвалення експорту, стане зрозуміло за результатами року.

10 найміцніших марок пива світу Пиво Utopias від Samuel Adams: 28% Формою та кольором пляшка нагадує сусловарний котел і тому справді вражає. Її вміст аж до 22 років витримується у різноманітних діжках: з-під хересу, бренді, коньяку, бурбону, віскі. Кожні два роки броварня з Бостона випускає нову партію цього пива. З роздрібною ціною приблизно 190 євро за пляшку це пиво є найдорожчим у всій Америці.

10 найміцніших марок пива світу Tactical Nuclear Penguin від BrewDog: 32% Шотландська броварня BrewDog вже багато років встановлює дедалі нові рекорди. У 2009 році "Тактичний ядерний пінгвін" стало найміцнішим пивом у світі. Процес: міцне темне пиво сорту імперський стаут заморожують, завдяки відділенню води вміст алкоголю підвищується - тому і "антарктична" назва. Це пиво слід споживати потроху, пишуть виробники - "як хороше віскі або альбом Френка Заппи".

10 найміцніших марок пива світу Black Damnation VI Messy від Struise: 39% De Struise Brouwers є невеликою бельгійською броварнею. Серія Black Damnation виробляється так само з сорту імперський стаут. Марка VI Messy з вмістом алкоголю 39% є найміцнішою в цій серії. В продажу це пиво не знайти. Поціновувачі пива, яким вдалося покуштувати його на фестивалях, переповідають, що, на відміну від інших дуже міцних марок, VI Messy справді смакує наче пиво.

10 найміцніших марок пива світу Schorschbock 40 від Schorschbräu: 40% 2009 року одним з двох основних конкурентів за звання виробника найміцнішого пива була броварня Schorschbräu з регіону Франконії, що у Баварії. Щоправда, тоді Schorschbock містило лише 31% алкоголю. Коли воно вийшло на ринок у 2008 році, то це був рекорд. А от в кінці 2009-го ситуація знову змінилася, і версія Schorschbock 40 випередила "ядерного пінгвіна" від BrewDog.

10 найміцніших марок пива світу Sink the Bismarck! від BrewDog: 41% Шотландці не довго пасли задніх і за кілька місяців вивели на ринок свою відповідь німцям, назвавши її "Втопи Бісмарка!", маючи на увазі найбільший лінкор у флоті націонал-соціалістів. Броварі описують пиво як "чотирикратний індійський пейл-ель, де в чотири рази більше хмелю і який вчетверо більш гіркий". Утім, коштуючи 100 євро за пляшку, воно майже в 50 разів дорожче за звичайне пиво.

10 найміцніших марок пива світу The End of History від BrewDog: 55% У боротьбі за статус найміцнішого пива невгамовні шотландці створили цей світлий бельгійський ель "Кінець історії" з вмістом алкоголю 55%. А щоб вирізнитися, пляшку вставляють у опудало тварини. 2010 року виготовили 12 пляшок. 2016-го випустили нову партію в рамках краудфандингової кампанії. Хто інвестував у компанію 20 тисяч доларів, отримував у подарунок такий курйозний колекційний екземпляр.

10 найміцніших марок пива світу Schorschbock 57 від Schorschbräu: 57% Франконці у 2011 році випустили Schorschbock 57. Назва вказує на неймовірно високий вміст алкоголю - 57%. Якщо не порушувати 500-літній закон про чистоту пива, то ще вищий вміст - просто неможливо, переконували броварі. Цього хмільного напою випустили лише 36 пляшок, кожна з яких коштувала 200 євро.

10 найміцніших марок пива світу Start the Future від 't Koelschip: 60% Нідерландська броварня 't Koelschip ("Рефрижераторне судно") просто увірвалася на ринок міцного пива. "Почни майбутнє" з'явилося за місяць після "Кінця історії" від BrewDog - очевидно, що змагання за титул не було завершено! Тут також обмежена партія, проте за ціною 35 євро за пляшку це пиво було набагато дешевше за шкуродерно запакований виріб шотландців.

10 найміцніших марок пива світу Armageddon від Brewmeister: 65% Інша шотландська броварня - Brewmeister - 2012 року зробила у цих пивних перегонах вагому заявку, започаткувавши серію "Армагеддон". Щоправда, експертиза показала, що до пива додавали етанол, тобто спирт. Тож "катастрофічна" суміш зникла з продажу.

10 найміцніших марок пива світу Snake Venom від Brewmeister: 67,5% Роком пізніше Brewmeister підвищив градус, випустивши "Зміїну отруту". На окремій етикетці рекомендують вживати не більше 35 мілілітрів напою за один раз. Проте для пивних пуристів Snake Venom не існує: ресурс RateBeer не включає цю "отруту" до своїх оцінок, адже вміст алкоголю так само підвищують спиртом. Автор: Елізабет Ґренір, Юрій Шейко

