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Оксана Сироїд - український політик, заступник голови Верховної Ради України 8-го скликання. Оксана Сироїд вперше потрапила до Верховної Ради України на позачергових виборах 2014 року й увійшла до фракції політичної партії "Об'єднання Самопоміч". Оксана Сироїд стала першою жінкою у Верховній Раді, яку обрали заступницею голови парламенту. До початку депутатської діяльності Оксана Сироїд серед іншого була директором "Української правничої фундації", експертом "Реанімаційного пакету реформу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.