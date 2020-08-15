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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Сироїд".
Оксана Сироїд - український політик, заступник голови Верховної Ради України 8-го скликання. Оксана Сироїд вперше потрапила до Верховної Ради України на позачергових виборах 2014 року й увійшла до фракції політичної партії "Об'єднання Самопоміч". Оксана Сироїд стала першою жінкою у Верховній Раді, яку обрали заступницею голови парламенту. До початку депутатської діяльності Оксана Сироїд серед іншого була директором "Української правничої фундації", експертом "Реанімаційного пакету реформу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що за стандартами НАТО президент України не може командувати армією. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.