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Оксана Сироїд

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Сироїд".

Оксана Сироїд - український політик, заступник голови Верховної Ради України 8-го скликання. Оксана Сироїд вперше потрапила до Верховної Ради України на позачергових виборах 2014 року й увійшла до фракції політичної партії "Об'єднання Самопоміч". Оксана Сироїд стала першою жінкою у Верховній Раді, яку обрали заступницею голови парламенту. До початку депутатської діяльності Оксана Сироїд серед іншого була директором "Української правничої фундації", експертом "Реанімаційного пакету реформу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Назад у велику політику: Самопоміч йде на місцеві вибори

Назад у велику політику: "Самопоміч" йде на місцеві вибори 15.08.2020

З'їзд партії "Об'єднання Самопоміч" ухвалив рішення про участь у місцевих виборах в Україні. Вони мають стати фундаментом, який допоможе партії повернутися у велику політику.

Партія Самопоміч обрала головою Оксану Сироїд замість Андрія Садового

Партія "Самопоміч" обрала головою Оксану Сироїд замість Андрія Садового 19.10.2019

Відповідне рішення ухвалив з'їзд партії "Самопоміч". Оксана Сироїд заявила про підготовку партії до місцевих виборів.
Прогули українських депутатів: чому це норма? (відео)

Прогули українських депутатів: чому це норма? (відео) 02.10.2018

Прогули - норма для багатьох народних депутатів в Україні. Приміром, у вересні засідання Верховної Ради відвідали менше половини обранців. Однак дієвих важелів впливу на них поки немає.
Сироїд: Контролювати армію і Верховного Головнокомандувача має парламент

Сироїд: Контролювати армію і Верховного Головнокомандувача має парламент 13.08.2018

Заступниця голови Верховної Ради України Оксана Сироїд в інтерв'ю DW розповіла, яким, на її думку, має бути парламентський контроль за Верховним Головнокомандувачем, оборонним бюджетом і військовими призначеннями.
Стандарти НАТО забороняють президентам командувати армією? (відео)

Стандарти НАТО забороняють президентам командувати армією? (відео) 03.08.2018

Відповідно до стандартів НАТО, президент не може командувати армією, стверджує Оксана Сироїд. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.

Фактчек DW: Чи справді стандарти НАТО забороняють президентам командувати арміями? (02.08.2018) 02.08.2018

Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що за стандартами НАТО президент України не може командувати армією. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.

Як депутати Верховної Ради билися через Донбас: день перший

Як депутати Верховної Ради билися через Донбас: день перший 05.10.2017

Депутати Верховної Ради попри плани так і не змогли взятися за розгляд президентських законопроектів щодо подальшої долі непідконтрольних Києву територій Донбасу. Каменем спотикання стали мінські домовленості.
Сироїд закрила засідання Ради через її захоплення поліцією

Сироїд закрила засідання Ради через її "захоплення" поліцією 15.03.2017

В українському парламенті виник скандал після того, як до зали засідань завели правоохоронців, які брали участь в інциденті з Володимиром Парасюком.

Торгівля із самопроголошеними ЛНР і ДНР: дилема для Києва

Торгівля із самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР": дилема для Києва 30.06.2016

Обсяг нелегальної торгівлі між Україною та самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР" становить близько 1 мільярда гривень на рік. Чи має намір Київ відновити офіційну торгівлю, з'ясовувала DW.
8 березня - жіноче свято, але з різним наповненням

8 березня - жіноче свято, але з різним наповненням 08.03.2016

Українці почали частіше замислюватись, що саме святкують 8 березня. Традиція, що залишилась ще з радясньких часів, поступово йде в небуття, кажуть експерти. В цей день українки прагнуть привернути увагу до своїх проблем.
Повернути Донбас? Ні, дякуємо

"Повернути Донбас? Ні, дякуємо" 30.10.2015

У той час, як українське керівництво намагається реалізувати мінські угоди, у країні сформувалося коло противників реінтеграції сепаратистських регіонів. Експерти попереджають про нову кризу.

Конституція розбрату. Чи допоможуть нові положення припинити війну 31.08.2015

Боротьба за нову Конституцію призвела до вуличних сутичок. Німецькі експерти оцінюють зміни до основного закону.
Зміни до Конституції: децентралізація чи посилення президентської вертикалі?

Зміни до Конституції: децентралізація чи посилення президентської вертикалі? 27.08.2015

Які повноваження отримають громади, яку роль відіграватимуть префекти і як функціонуватиме місцеве самоврядування в разі прийняття змін до Конституції України? DW шукала відповіді на ці запитання.
Чи тиснула Німеччина на Україну в конституційній реформі

Чи тиснула Німеччина на Україну в конституційній реформі 21.08.2015

Політики в Україні закидають Анґелі Меркель та Франсуа Олланду тиск на Київ під час внесення правок в проект Конституції щодо статусу окремих районів Донбасу. DW з’ясовувала, чи мають такі закиди підстави.
Конституційні зміни, на які українці чекають понад 20 років

Конституційні зміни, на які українці чекають понад 20 років 26.06.2015

Робоча група конституційної комісії закінчила роботу над проектом змін до конституції щодо децентралізації. Однак до документу ще є зауваження.
Порошенко: Уряд потрібно сформувати до початку роботи Верховної Ради

Порошенко: Уряд потрібно сформувати до початку роботи Верховної Ради 21.11.2014

Коаліційна угода підписана. Тепер потрібно сформувати уряд і розпочати спільну роботу у команді всупереч особистим амбіціям та розбіжностях у поглядах, заявляють представники політичних сил коаліції.
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