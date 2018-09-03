ОЗХЗ підтверджує - в Еймсбері був використаний "Новачок"

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у вівторок, 4 вересня, підтвердила дані британської влади про те, що причиною смерті однієї людини та отруєння іншої в місті Еймсбері в червні цього року була нервово-паралітична речовина "Новачок".

ОЗХЗ повідомила, що за її даними ця речовина "є тою самою токсичною хімічною сполукою, яка була знайдена в біомедичних... зразках, що стосуються отруєння" колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в сусідньому місті Солсбері у березні.

Хоч ОЗХЗ не оприлюднила назву нервово-паралітичної речовини, Великобританія раніше ідентифікувала її як "Новачок" - отруйну сполуку, яку виготовляли в СРСР під час "холодної війни". ОЗХЗ не змогла визначити, чи речовина, якою отруїли Скрипалів, була з тої ж партії, що й знайдена в Еймсбері.

Нагадаємо, що наприкінці червня Чарлі Роулі та Дон Стерджес з Еймсбері отруїлися "Новачком", який містився у знайденому ними флаконі з-під парфумів. Від наслідків отруєння Стерджес померла 8 липня.

Великобританія звинувачує Росію в отруєнні Скрипалів, Москва це заперечує. Після оприлюднення звіту ОХХЗ британський міністр закордонних справ Джеремі Хант розкритикував нерозсудливість та тотальну неповагу до громадської безпеки російської держави, яка завезла нервово-паралітичну речовину до Великобританії.

Дивитись відео 01:52 Now live 01:52 хв Поділитись Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2uh0G Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)