ОЗХЗ знайшла сліди хлору в сирійській Думі

Фахівці Організації із заборони хімічної зброї, котрі ведуть розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійській Думі, виявили хлоровмісні сполуки на місці атаки.
Експерти виявили залишки хлоровмісних органічних сполук у сирійській Думі, де 7 квітня, ймовірно, була здійснена атака із застосуванням хімічної зброї. Про це йдеться у попередній доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюдненій у п'ятницю, 6 липня, інформує агенція Reuters. "Поряд зі слідами вибухових речовин були знайдені органічні хлоровмісні сполуки в пробах, узятих у двох місцях", - зазначено в документі.
Експерти ОЗХЗ наприкінці квітня цього року змогли потрапити в сирійське місто Дума та взяти зразки для аналізів з метою перевірки інформації про вчинення в місті хімічної атаки. Зразки вивчались у лабораторії ОЗХЗ у Рейсвейку під Гаагою.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) відреагувала на заяви експертів ОЗХЗ. "Організація повинна в найкоротші терміни закінчити розслідування і визначити, чи мала місце хіматака", зазначено в заяві правозахисників, котрі також додали, що ОЗХЗ має використати свої нові повноваження, аби встановити відповідальних за атаку.
Як повідомлялося раніше, 27 червня ОЗХЗ розширила свої повноваження і може називати виконавців хімічних атак. За це проголосували дві третини держав-членів організації під час спеціального засідання у Гаазі. Раніше ж ОЗХЗ займалася лише розслідуванням випадків використання хімічної зброї, але не визначала їхніх організаторів.
Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на місто Дума, внаслідок чого загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти. Країни Заходу поклали відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. У ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах.
Експерти Організації із заборони хімічної зброї змогли взяти в місті Дума зразки для аналізів. В ОЗХЗ не виключили іще одного візиту експертів туди. (21.04.2018)
Попри спротив Росії та Сирії Організація із заборони хімічної зброї вирішила називати імена виконавців хімічних атак. Лондон заявив, що організація негайно розпочне ідентифікувати відповідальних за атаки у Сирії. (27.06.2018)