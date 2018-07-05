 ОЗХЗ знайшла сліди хлору в сирійській Думі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

ОЗХЗ знайшла сліди хлору в сирійській Думі

Фахівці Організації із заборони хімічної зброї, котрі ведуть розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійській Думі, виявили хлоровмісні сполуки на місці атаки.

Штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі

Штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі

Експерти виявили залишки хлоровмісних органічних сполук у сирійській Думі, де 7 квітня, ймовірно, була здійснена атака із застосуванням хімічної зброї. Про це йдеться у попередній доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюдненій у п'ятницю, 6 липня, інформує агенція Reuters. "Поряд зі слідами вибухових речовин були знайдені органічні хлоровмісні сполуки в пробах, узятих у двох місцях", - зазначено в документі.

Експерти ОЗХЗ наприкінці квітня цього року змогли потрапити в сирійське місто Дума та взяти зразки для аналізів з метою перевірки інформації про вчинення в місті хімічної атаки. Зразки вивчались у лабораторії ОЗХЗ у Рейсвейку під Гаагою.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) відреагувала на заяви експертів ОЗХЗ. "Організація повинна в найкоротші терміни закінчити розслідування і визначити, чи мала місце хіматака", зазначено в заяві правозахисників, котрі також додали, що ОЗХЗ має використати свої нові повноваження, аби встановити відповідальних за атаку. 

Як повідомлялося раніше, 27 червня ОЗХЗ розширила свої повноваження і може називати виконавців хімічних атак. За це проголосували дві третини держав-членів організації під час спеціального засідання у Гаазі. Раніше ж ОЗХЗ займалася лише розслідуванням випадків використання хімічної зброї, але не визначала їхніх організаторів.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на  місто Дума, внаслідок чого загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти. Країни Заходу поклали відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. У ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах.

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США звинувачують РФ та Сирію у спробах замести сліди на місці хіматаки в Думі

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Аудіо й відео до теми

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