 Один військовий ЗСУ загинув і четверо поранені на Донбасі 24 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Один військовий ЗСУ загинув і четверо поранені на Донбасі 24 червня

Ситуація на Донбасі "залишається контрольованою", утім внаслідок обстрілів з боку бойовиків у неділю збройні сили України понесли втрати, повідомили в штабі ООС.

Українські військові продовжують гинути у конфлікті на Донбасі

Українські військові продовжують гинути у конфлікті на Донбасі

Внаслідок активних бойових дій на Донбасі 24 червня загинув один військовослужбовець збройних сил України, ще четверо військових дістали поранень. Про це зранку у понеділок, 25 червня, повідомили у штабі операції об'єднаних сил (ООС).

DW.COM

Київ закидає проросійським збройних формуванням порушення мінських угод. Через обстріли загинули двоє українських солдатів. (15.06.2018)

Внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Сході України загинув один військовий та ще двоє дістали поранень. (13.06.2018)

За його інформацією, ситуація в районі проведення ООС у неділю "залишалася контрольованою", проте впродовж дня проросійські бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з використанням зброї великого калібру, що заборонена мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП.

Прицільні обстріли незаконні збройні формування завдавали на луганському, маріупольському та донецькому напрямках. Усього за добу було зафіксовано 22 випадки прицільного вогню по українських позиціях. "Підрозділи об'єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомили у штабі ОСС.

Напередодні представники самопроголошеного утворення "ДНР" заявили про мінометні обстріли з боку українських збройних сил, внаслідок чого у населеному пункті Саханка був поранений місцевий мешканець.

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