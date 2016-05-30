"Одеса-Броди" (Нафтопровід)

Енергетичний пасьянс

Європа вимагає від Росії стабільних поставок газу й нафти. Росія цікавиться газотранспортною системою України. А сама Україна розігрує транзитну карту. Чи вдасться Києву встояти під тиском „Газпрому”? Що буде з нафтогоном „Одеса-Броди” і які нові проекті можливі між Україною та Туркменістаном? Відповіді на ці запитання шукав кореспондент „Німецької хвилі” Олександр Савицький.