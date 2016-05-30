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"Одеса-Броди" (Нафтопровід)

Нафтопровід Одеса-Броди, який поєднав Одесу та місто Броди в Львівській області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одеса-Броди". Нафтопровід Одеса-Броди поєднує міста Одесу на Чорному морі та Броди в Львівській області. В Бродах нафтопровід під'єднано до нафтогону "Дружба".

Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби?

Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби? 30.05.2016

У Києві у квітні на урядовому рівні пролунала пропозиція транспортувати нафту з Ірану через трубопровід Одеса - Броди. Утім, далі гучних заяв справа не йде. Експерти сумніваються у реальності проекту.
Нафтопровід Броди-Адамово: примарні шанси попри пріоритетний статус

Нафтопровід "Броди-Адамово": примарні шанси попри пріоритетний статус 24.10.2013

Попри зацікавленість Єврокомісії у добудові нафтопроводу "Одеса-Броди" до польського Адамового, експерти скептично оцінюють шанси на реалізацію цього проекту. DW з'ясовувала причини.
LNG-термінал: зменшення енергозалежності чи Одеса-Броди-2?

"LNG-термінал": зменшення енергозалежності чи "Одеса-Броди-2"? 26.11.2012

На Одещині розпочинають реалізацію масштабного проекту "LNG-термінал", що має послабити енергозалежність України від Росії. Однак сам по собі цей проект панацеєю не стане, вважають експерти.
Україна готова відновити проект постачання нафти до Європи

Україна готова відновити проект постачання нафти до Європи 20.10.2012

Київ хоче продовжити транспортний коридор для постачання каспійської нафти в Європу більш коротким шляхом – в обхід Росії. Незалежні експерти сумніваються в успішній реалізації цієї ідеї.
В Україні знову говорять про добудову нафтопроводу Одеса-Броди до Польщі

В Україні знову говорять про добудову нафтопроводу Одеса-Броди до Польщі 27.05.2011

У Варшаві 27 травня розпочинається дводенний саміт країн Східної Європи. Український державний лідер Віктор Янукович теж летить до Польщі. Цілком імовірно, що він порушить тему добудови нафтопроводу Одеса-Броди.
Під час візиту Ющенка до Литви йтиметься про співпрацю в енергетичній сфері

Під час візиту Ющенка до Литви йтиметься про співпрацю в енергетичній сфері 09.12.2008

Навряд чи слід очікувати конкретної допомоги від Литви у реалізації проекту Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ, прогнозує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.

Експерти критикують зволікання з нафтогоном «Одеса-Броди» 26.09.2008

Азербайджан поставить технологічну нафту для «Одеса-Броди» 30.06.2008

Експерти по-різному оцінюють перспективу нафтопроводу Одеса-Броди 02.06.2008

«Одеса-Броди» закачає нафту в Європу 2011 року? 23.05.2008

Ключковські: Польща не гальмує добудову нафтогону «Одеса-Броди» 13.05.2008

Експерт: від аверсу нафтогону Одеса-Броди економіка країни лише виграє 08.05.2008

Україна не готова до експлуатації “Одеса-Броди” в аверсному режимі – експерт 01.02.2008
Одеса-Броди: оптимізм політиків і скепсис експертів

Одеса-Броди: оптимізм політиків і скепсис експертів 11.10.2007

Країни Центральної і Східної Європи домовилися спільними зусиллями добудувати нафтогін Одеса-Броди до польського міста Плоцьк. Утім фахівці дивляться на цей проект доволі скептично.
Енергетичний пасьянс

Енергетичний пасьянс 20.02.2007

Європа вимагає від Росії стабільних поставок газу й нафти. Росія цікавиться газотранспортною системою України. А сама Україна розігрує транзитну карту. Чи вдасться Києву встояти під тиском „Газпрому”? Що буде з нафтогоном „Одеса-Броди” і які нові проекті можливі між Україною та Туркменістаном? Відповіді на ці запитання шукав кореспондент „Німецької хвилі” Олександр Савицький.

Експерти закликають не зволікати із добудовою нафтогону Одеса-Броди-Плоцьк 16.11.2006
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