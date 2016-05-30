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Нафтопровід Одеса-Броди, який поєднав Одесу та місто Броди в Львівській області.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одеса-Броди". Нафтопровід Одеса-Броди поєднує міста Одесу на Чорному морі та Броди в Львівській області. В Бродах нафтопровід під'єднано до нафтогону "Дружба".
Європа вимагає від Росії стабільних поставок газу й нафти. Росія цікавиться газотранспортною системою України. А сама Україна розігрує транзитну карту. Чи вдасться Києву встояти під тиском „Газпрому”? Що буде з нафтогоном „Одеса-Броди” і які нові проекті можливі між Україною та Туркменістаном? Відповіді на ці запитання шукав кореспондент „Німецької хвилі” Олександр Савицький.