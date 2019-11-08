ОБСЄ: Розведення сил у Петрівському розпочнеться 9 листопада

Розведення сил та засобів на ділянці в районі села Петрівське Донецької області розпочнеться в суботу, 9 листопада. Таке рішення було ухвалено під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із урегулювання ситуації на Донбасі, заявив у п'ятницю, 8 листопада, спецпредставник Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) у ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik).

"Відведення сил та засобів розпочнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом", - йдеться у розміщеній на сайті ОБСЄ заяві Зайдіка.

Раніше у п'ятницю командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко заявив, що українська сторона готова розпочати розведення сил та засобів на ділянці Богданівка-Петрівське 8 листопада о 12:00. За його інформацією, востаннє порушення режиму "тиші" на цій ділянці було зафіксовано 30 жовтня цього року.

Нагадаємо, що 1 листопада завершилося розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. Наприкінці червня цього року відбулося розведення сил у Станиці Луганській. Розведення сил та засобів у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському передбачене рамковим рішенням щодо розведення сил і засобів, підписаним сторонами на Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську ще у вересні 2016 року. Прогрес у розведенні сил в Золотому і Петрівському вважається однією з основних передумов для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та урядів.

Дивитись відео 05:40 Поділитись Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3SZ4D Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019)