 ОБСЄ: Домовленості про перемир′я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

ОБСЄ: Домовленості про перемир'я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект

За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту.

Александер Гуґ

Александер Гуґ констатує, що сторони війни на Донбасі через деякий час після оголошення припинення вогню знову повераються до насильства

За більш ніж чотири роки війни на Донбасі ефект  домовленостей про припинення вогню щоразу був нетривалим. Про це у четвер, 23 серпня, розповів журналістам у Києві перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі Александер Гуґ (Alexander Hug). "Насправді такий ефект дуже нетривалий, ситуація лишається непередбачуваною", - сказав Гуґ, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Члени Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про "шкільне перемир'я" з 29 серпня. Україна також зробила нову пропозицію щодо обміну полоненими. (22.08.2018)

У вересні політичні директори МЗС країн "нормандської четвірки" обговорять питання миротворців ООН для Донбасу, заявив глава МЗС України Павло Клімкін. Згодом можлива зустріч на рівні міністрів. (22.08.2018)

Минулого тижня було зафіксовано на 94 відсотки менше фактів застосування заборонених озброєнь, ніж тижнем раніше, зазначив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ . (12.07.2018)

Він зазначив, що відразу після чергових домовленостей про перемир'я спостерігається суттєве зменшення кількості його порушень і зменшення кількості жертв серед цивільного населення. Але через деякий час після домовленості рівень насильства повертається до колишніх показників, визнав Гуґ. Зазвичай, за його словами, таке повернення відбувається в середньому через два тижні після чергових домовленостей. Цього разу це зайняло більше часу, уточнив він. Як відомо, з 1 липня по 20 серпня діяло так зване "хлібне перемир'я".

"І коли нові зобов'язання втрачають свою силу, ми залишаємося зі ще більшою кількістю (...) зруйнованих будинків і втрачених життів", - додав Гуґ. Лише минулого тижня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню, зазначив він.

Представник ОБСЄ нагадав, що досягнута напередодні в Мінську домовленість про режим припинення вогню - вже четверта з початку поточного року. Попри це цьогоріч під час бойових дій на Донбасі загинув 31 цивільний. Ще 137 мирних жителів отримали поранення, пояснив Гуґ, передає агенція "Українські новини".

Нагадаємо, 22 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про початок з 29 серпня так званого "шкільного перемир'я".

  • Іван Полянський, житель Жованки на Донеччині, через яку проходить лінія фронту

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    У полоні воєнного конфлікту

    Обстріл починається щовечора - незадовго до того, як сідає сонце. Місцеві жителі, які мешкають на лінії фронту між українськими військовими та бойовиками невизнаних "республік", беззахисні перед ним. Іван Полянський також живе у цій зоні. Його будинок У Жованці знову і знову зазнає нових руйнувань.

  • Жителі Жованки в очікуванні лікаря

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Життя у страху

    Жителі Жованки, розташованої у так званій "сірій зоні" на Донеччині, вузькій смузі між фронтами, чекають на лікаря, який раз на тиждень відвідує селище. "Кожного дня чекаєш, що ракета потрапить у твій будинок, - говорить Людмила Студерікове. - Але ніколи не знаєш, коли це станеться".

  • Жителя селища Жованка на Донеччині

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Без світла та опалення

    Колись селище Жованка було малою батьківщиною для близько тисячі жителів. Нині ж тут живуть лише біля 200 осіб. Останні три місяці у них немає ані світла, ані газу. "Іноді вночі мені так страшно, що я тремчу в ліжку, - розповідає Людмила. - Але мій чоловік поряд і він тримає мене за руку".

  • Багато жителів Жованки зимують у своїх напівзруйнованих будинках

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Без можливості втечі

    Багато жителів селища навіть узимку живуть у своїх напівзруйнованих будинках, розповідає Олександр Ворошков, програмний координатор штабу допомоги "SOS Краматорськ". У прилеглих містах вартість оренди житла настільки зросла, що вони не можуть дозволити собі винайняти квартиру. "Ціни на оренду в Краматорську такі ж високі, як у Києві. Але зарплати набагато нижчі", - розповідає активіст.

  • Жителі Жованки стоять у черзі за гуманітарною допомогою

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Залежні від гуманітарної допомоги

    Жінки Жованки стоять у черзі за ліками й вітамінами. Продукти харчування й гуманітарні вантажі до селища привозять благодійні організації. Якщо його жителі хочуть виїхати, вони часто мусять цілий день чекати на контрольно-пропускному пункті. "У нас тут все було, - говорить жителька Жованки Віра Шароварова. - Зараз у нас залишився лише холод".

  • Жительки села Спартак, підконтрольного так званій ДНР

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Страх перед обстрілами

    Віра Аношина (на фото ліворуч) спілкується з сусідками у Спартаку, селі, яке перебуває під контролем так званої "Донецької народної республіки". Звикнути можна багато до чого, каже вона. "Якщо нема води, її можна знайти. Якщо нема електрики, можна знайти якесь рішення. Але ніколи не знаєш, куди влучить наступна бомба", - говорить Аношина.

  • Світлана Заваденко стоїть перед своїм зруйнованим будинком у Спартаку

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Шість переламаних ребер

    Світлана Заваденко стоїть перед своїм будинком у Спартаку. Під час одного з обстрілів стіни її домівки обрушилися на неї. Її витягли й відвезли до лікарні сусіди. Там їй діагностували шість переломів ребер і розрив печінки. Вона курить сигарети "Мінськ". Коли її питають, що вона думає про війну, вона лише всміхається.

  • Електрики, газу і води у Спартаку немає з 2014 року

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    "Ми втратили надію"

    Світлана Заваденко одужала. Вона живе сама із кількома домашніми тваринами. Ані електрики, ані газу, ані води у Спартаку немає з 2014 року. Тож Світлана готує їжу на мангалі. Дрова вона бере із закинутої меблевої фабрики. "Минулої зими ми ще думали, що війна закінчиться, - говорить вона. - Але тепер, чесно кажучи, ми втратили надію".

  • Наслідки обстрілів на околицях Донецька.

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Надії на припинення вогню

    Наслідки обстрілів на околицях Донецька. Після марних спроб деескалації конфлікту переговори "нормандської четвірки" в Берліні дають шанс на нове перемир'я. Сторони домовилися продовжити перемовини щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування.

  • Бійці 81 окремої аеромобільної бригади Збройних сил України

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    "Надто багато втрат, аби зупинитися"

    Навіть якщо обидві сторони конфлікту домовляться про перемир'я, вони повинні будуть рахуватися з опором у лавах військових. "Ми втратили надто багато солдатів, аби зараз зупинитися, - говорить Володимир Пархамович, полковник 81 окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. - Якщо вони дадуть нам наказ про припинення вогню, ми вважатимемо їх зрадниками".

    Автор: Дієго Куполо, Інна Завгородня


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Під нічним артилерійським вогнем у "сірій зоні" між фронтами в Україні живуть тисячі мирних жителів. Переважно це нужденні літні люди. (10.11.2016)  

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Як російські вантажівки таємно заїжджають на Донбас (13.08.2018)  

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