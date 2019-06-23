 ОБСЄ відзвітувала про розведення сил біля Станиці Луганської | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

ОБСЄ відзвітувала про розведення сил біля Станиці Луганської

У СММ ОБСЄ оголосили про завершення процесу розведення сил та озброєнь поблизу Станиці Луганської.

Станиця Луганська

Станиця Луганська (фото з архіву)

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні відзвітувала про завершення процесу розведення сил та озброєнь у районі Станиці Луганської. Про це йдеться в проміжному звіті СММ ОБСЄ, опублікованому в неділю, 30 червня, на сайті організації.

У звіті зазначається, що 29 червня СММ отримала ноту від міністерства закордонних справ України, де повідомлялося про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України (ЗСУ) на узгодженій ділянці в районі Станиці Луганської завершено.

А вже 30 червня спостерігачі ОБСЄ отримали аналогічний лист від збройних формувань із непідконтрольних українському урядові районів Луганської області. Сепаратисти так само повідомили про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в районі цього населеного пункту.

Сама СММ зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів 26 червня, "коли особовий склад Збройних сил України та члени збройних формувань залишали їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення".

Крім того, за даними спостерігачів СММ ОБСЄ, військовослужбовці ЗСУ почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування в межах ділянки розведення. Натомість бойовики самопроголошеної "ЛНР" проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на самій ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за її межами, йдеться у звіті.

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


  • Піший пункт пропуску у Станиці Луганській

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    Піший пункт пропуску в Станиці Луганській щодня перетинають понад 3000 людей. Іноді тут все ще лунають постріли. Але, на відміну від Донецької області, на цій території уже майже півроку режим припинення вогню у цілому дотримується.

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  • Піший пункт порпуску у Станиці Луганській

    Україна поміж миром і війною

    За покупками - через КПП

    Мешканці Луганська вирушають на підконтрольні Києву території для того, щоб придбати найнеобхідніші продукти. Для цього їм потрібно перетнути лінію розмежування, яка відділяє самопроголошені республіки від території решти України.

  • Зруйновані будинки на лінії форнту

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    Лінія фронту

    Українські військові і проросійські сепаратисти кілька місяців поспіль обстрілювали позиції один одного. Зараз у Луганській області діє режим припинення вогню. Однак багато хто досі не вірить у мир.

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  • Село Сизе

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  • Броньована машина ОБСЄ

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    Автор: Франк Гофманн, Азад Сафаров


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