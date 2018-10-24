 ОБСЄ втратила безпілотник на непідконтрольній частині Донецької області | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

ОБСЄ втратила безпілотник на непідконтрольній частині Донецької області

Співробітники ОБСЄ втратили зв'язок з безпілотником, який спостерігав за колоною техніки у Донецькій області біля кордону з Росією.

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над Донецькою областю

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над Донецькою областю

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) повідомила, що у суботу, 27 жовтня, над територією самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") зник її безпілотник. Вночі під час польоту поблизу населеного пункту Калинове він виявив зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса") та автоцистерну для пального на схід від Нижньокринського.

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Від початку року на Донбасі загинули чи були поранені 28 дітей та майже 200 цивільних дорослих, повідомили в СММ ОБСЄ. За цей час сторони конфлікту 218 тисяч разів порушували режим припинення вогню. (12.10.2018)

З початку набуття чинності так званого "шкільного перемир'я" на Донбасі значно скоротилося число порушень умов припинення вогню, кажуть у СММ ОБСЄ. (07.09.2018)

Пізніше безпілотник скерували на північ у напрямку Саурівки, і він виявив колону з семи вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, де відсутні пункти пропуску через кордон. Повідомляється, що колона рухалася на південний захід у напрямку Манича.

Після цього безпілотник скерували на південь у напрямку Нижньокринського для продовження спостереження за колоною. Протягом 35 хвилин у контакті з безпілотником спостерігались перешкоди унаслідок глушіння, і о другій годині ночі місія повністю втратила зв'язок з ним.

Повідомляється, що з 7 серпня 2018 року місія ОБСЄ сім разів фіксувала колони, у тому числі вантажівки, на вищезгаданій ґрунтовій дорозі в районі неподалік від українсько-російського кордону.

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