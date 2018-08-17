Обсяг торгівлі Німеччини з південнокавказькими країнами зростає

Торговельні відносини Німеччини з Вірменією, Грузією та Азербайджаном в першій половині 2018 року динамічно розвивалися. Обсяг торгівлі з трьома республіками Південного Кавказу, які з 23 по 25 серпня має намір відвідати канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), зріс на 17,1 відсотка і досяг 1,2 мільярда євро. Про це в середу, 22 серпня, повідомив Східний комітет німецької економіки.

Найбільше - на 41 відсоток, до 171 мільйона євро - зріс обсяг торгівлі з Вірменією. "Політичні зміни, що відбулися в Єревані навесні 2018 року, схоже, сприяють динамічному розвитку економіки", - вважають в Східному комітеті.

Після скорочення в минулому році відбулося пожвавлення торгівлі з Азербайджаном. У першій половині 2018 року Німеччина імпортувала з Азербайджану на 10,8 відсотка більше, а німецький експорт в цю країну зріс на 44 відсотки. У той же час імпорт з Грузії скоротився на 2,5 відсотка в порівнянні з минулим роком.