 Обстріл позицій ЗСУ на Донбасі: один військовий загинув | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2019

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Новини

Обстріл позицій ЗСУ на Донбасі: один військовий загинув

Унаслідок обстрілів загонами бойовиків проросійських сепаратистів позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил.

Війна на Донбасі

На Донбасі загинув ще один український солдат

Пресцентр Операції об'єднаних сил повідомив про втрати з боку Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення бойових дій на Донбасі. Згідно з оприлюдненим на Facebook-сторінці пресцентру повідомленням, унаслідок обстрілів позицій ЗСУ загонами бойовиків проросійських сепаратистів у понеділок, 2 вересня, загинув один військовослужбовець ЗСУ.

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У повідомленні вказується на те, що загиблий "отримав поранення несумісне з життям". Раніше цього ж дня у пресцентрі ООС повідомляли, що проти військових ЗСУ бойовики застосовували міномети калібром 80 та 120 міліметрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а також озброєння БМП.

Обстріли українських позицій на Донбасі викликали різку критику з боку Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). У СЦКК розцінили дії бойовиків сепаратистів "як небажання дотримуватися режиму припинення вогню" та свідоме "невиконання мінських домовленостей".

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.

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