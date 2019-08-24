Обстріл позицій ЗСУ на Донбасі: один військовий загинув

Пресцентр Операції об'єднаних сил повідомив про втрати з боку Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення бойових дій на Донбасі. Згідно з оприлюдненим на Facebook-сторінці пресцентру повідомленням, унаслідок обстрілів позицій ЗСУ загонами бойовиків проросійських сепаратистів у понеділок, 2 вересня, загинув один військовослужбовець ЗСУ.

У повідомленні вказується на те, що загиблий "отримав поранення несумісне з життям". Раніше цього ж дня у пресцентрі ООС повідомляли, що проти військових ЗСУ бойовики застосовували міномети калібром 80 та 120 міліметрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а також озброєння БМП.

Обстріли українських позицій на Донбасі викликали різку критику з боку Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). У СЦКК розцінили дії бойовиків сепаратистів "як небажання дотримуватися режиму припинення вогню" та свідоме "невиконання мінських домовленостей".

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.