Обраних до Ради "слуг народу" навчать депутатської грамоти

Новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступного тижня пройдуть навчальні курси для майбутніх парламентаріїв у Трускавці. Про це у п'ятницю, 26 липня, повідомили в партії, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Майбутні нардепи з'їдуться до Трускавця 28 липня і наступного дня у них розпочнуться інтенсивні навчальні курси.

Почесний президент Київської школи економіки та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов повідомив, що навчання буде "максимально інтенсивним, жорстким і насиченим". "Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців. У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За словами Милованова, на день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю. В цей час депутати виконуватимуть завдання від викладачів.

Раніше в партії повідомляли, що на курсах депутати здобудуть знання про сучасний стан та проблеми різних галузей економіки та соціального життя країни, отримають розуміння бюджетного процесу і процесу ухвалення державних рішень, навчаться будувати політичні стратегії, створювати законопроєкти та обговорювати законодавчі ініціативи.

Милованов вважає, що за сім днів майбутні депутати отримають достатньо знань. "У корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного управління досить часто використовуються дво-, триденні й тижневі інтенсивні курси. Це лише перший тиждень із широкого плану навчання, яке планує партія", - наголосив він. Він зазначив, що місцем проведення курсів для депутатів було обрано Трускавець, тому що в Україні поки що немає інфраструктури для масштабного навчання дорослих.

Як повідомлялося, за результатами дострокових парламентських виборів до Верховної Ради пройшли 254 депутати від партії "Слуга народу". Жоден з них не має досвіду парламентської роботи у минулому.