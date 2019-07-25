 Обраних до Ради ″слуг народу″ навчать депутатської грамоти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

Обраних до Ради "слуг народу" навчать депутатської грамоти

Протягом тижня професори Київської школи економіки та фахівці читатимуть лекції народним депутатам СН, жоден з яких ніколи не був парламентарієм. Їх навчать ухвалювати державні рішення та створювати законопроєкти.

Депутати партії Слуга народу пройдуть спеціальне навчання

Депутати партії "Слуга народу" пройдуть спеціальне навчання

Новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступного тижня пройдуть навчальні курси для майбутніх парламентаріїв у Трускавці. Про це у п'ятницю, 26 липня, повідомили в партії, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Майбутні нардепи з'їдуться до Трускавця 28 липня і наступного дня у них розпочнуться інтенсивні навчальні курси.

Почесний президент Київської школи економіки та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов повідомив, що навчання буде "максимально інтенсивним, жорстким і насиченим". "Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців. У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За словами Милованова, на день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю. В цей час депутати виконуватимуть завдання від викладачів.

Раніше в партії повідомляли, що на курсах депутати здобудуть знання про сучасний стан та проблеми різних галузей економіки та соціального життя країни, отримають розуміння бюджетного процесу і процесу ухвалення державних рішень, навчаться будувати політичні стратегії, створювати законопроєкти та обговорювати законодавчі ініціативи.

DW.COM

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Милованов вважає, що за сім днів майбутні депутати отримають достатньо знань. "У корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного управління досить часто використовуються дво-, триденні й тижневі інтенсивні курси. Це лише перший тиждень із широкого плану навчання, яке планує партія", - наголосив він. Він зазначив, що місцем проведення курсів для депутатів  було обрано Трускавець, тому що в Україні поки що немає інфраструктури для масштабного навчання дорослих.

Як повідомлялося, за результатами дострокових парламентських виборів до Верховної Ради пройшли 254 депутати від партії "Слуга народу". Жоден з них не має досвіду парламентської роботи у минулому.

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