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Оборонно-промисловий комплекс України включає в себе науково-дослідні інститути та підприємства, які спеціалізуються на виробництві зброї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.