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Оборонно-промисловий комплекс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оборонно-промисловий комплекс".

Оборонно-промисловий комплекс України включає в себе науково-дослідні інститути та підприємства, які спеціалізуються на виробництві зброї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Делікатні технології: у боротьбі за Мотор Січ зростають ставки

Делікатні технології: у боротьбі за "Мотор Січ" зростають ставки 05.02.2021

Протистояння між США і Китаєм за український авіазавод "Мотор Січ" продовжує загострюватися. Чому підприємство так потрібне Пекіну і в чому небезпека для Вашингтона - у статті DW.
РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки

РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки 18.02.2020

Цього року на виконання держзамовлення планують спрямувати понад 25 мільярдів гривень. Особливу увагу приділятимуть створенню ракетної техніки.
Полторак доручив провести додаткову експертизу міномета Молот

Полторак доручив провести додаткову експертизу міномета "Молот" 16.07.2018

Для визначення причини вибуху міномету "Молот", через який загинуло троє українських військових, міністр оборони України Степан Полторак наказав провести додаткову експертизу металу, з якого вироблений його ствол.
Велике замовлення: які озброєння купуватиме Україна у найближчі три роки

Велике замовлення: які озброєння купуватиме Україна у найближчі три роки 21.02.2017

Державні витрати України на озброєння стануть більш ефективними, переконують в уряді. Однак лише цього недостатньо, вважають експерти.
Корпоратизація Укроборонпрому в умовах війни - плюси й мінуси

Корпоратизація "Укроборонпрому" в умовах війни - плюси й мінуси 08.08.2016

Президент доручив кабміну вивчити питання корпоратизації підприємств державного концерну "Укроборонпром". Чи потрібно це українській оборонці в умовах війни?
Порошенко ввів у дію заходи з розвитку українського ОПК

Порошенко ввів у дію заходи з розвитку українського ОПК 03.08.2016

Порошенко підписав указ, який має забезпечити сприятливі умови для іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України та розглядає можливість корпоратизації "Укроборонпрому".
Заступник гендиректора Укроборонпрому: Значна частка підприємств концерну має бути приватизована

Заступник гендиректора "Укроборонпрому": Значна частка підприємств концерну має бути приватизована 01.06.2015

Українська оборонна промисловість намагається знайти заміну імпорту з РФ та нові ринки для експорту. Про стан та плани найбільшого українського оборонного концерну DW поспілкувалася з Сергієм Пінькасом.
Експерт: На повне оновлення армії піде сім років і до 1,5 мільярда доларів

Експерт: На повне оновлення армії піде сім років і до 1,5 мільярда доларів 11.07.2014

Якщо раніше підприємства ОПК на замовлення держави лише ремонтували стару військову техніку, то нині пріоритетним буде виготовлення літаків, високоточної стрілецької зброї, засобів зв’язку та захисту.