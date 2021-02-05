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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оборонно-промисловий комплекс".
Оборонно-промисловий комплекс України включає в себе науково-дослідні інститути та підприємства, які спеціалізуються на виробництві зброї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українська оборонна промисловість намагається знайти заміну імпорту з РФ та нові ринки для експорту. Про стан та плани найбільшого українського оборонного концерну DW поспілкувалася з Сергієм Пінькасом.