Обмін утримуваними: із Москви вилетів літак, ймовірно, з українцями

Два великі автобуси в супроводі поліції і спецслужб приїхали до аеропорту "Внуково" у Москві. До цього аналогічні два автобуси виїхали із московського СІЗО "Лефортово". В них можуть бути учасники обміну між Україною і РФ, повідомляє російська агенція "Інтерфакс" у суботу вранці, 7 вересня.

Згодом, за даними сервісу Flightradar24, з Внуково у напрямку Києва вилетів літак Ту 204-300. Пункт призначення не вказаний. Тим часом "Інтерфакс" повідомляє, що в московському аеропорту "Внуково" зранку у суботу приземлився літак з державною символікою України.

У свою чергу, керівник групи адвокатів Микола Полозов у коментарі агенції підтвердив, що українські військовополонені моряки покинули СІЗО "Лефортово". "За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - цитує агентство адвоката.

Повідомлялося, що обмін утримуваними повинен пройти за формулою "35 на 35". Однак, за даними джерела "Інтерфакс", в списки можуть внести корективи.

Нагадаємо, 6 вересня адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін повідомив про помилування 12 осіб. За його даними, їх привезли з місць відбування покарання та готують до обміну.

5 вересня президент Росії Володимир Путін анонсував "масштабний" обмін утримуваними під вартою особами між Росією і Україною. Два тижні тому Володимир Зеленський наголосив, що особисто працює над питанням обміну полоненими. До того російські ЗМІ повідомляли з посиланням на власні джерела, що Україна та Росія вже попередньо домовилися про обмін утримуваних осіб.