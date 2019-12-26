Обмін завершився: Київ заявив про звільнення з полону 76 українців

В Офісі президента України заявили, що на Донбасі завершився обмін утримуваними особами з сепаратистами невизнаних утворень "ДНР" і "ЛНР". "Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших - у безпеці на підконтрольній Україні території", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ОП у соцмережі Twitter у неділю, 29 грудня.

Згодом на сайті Служби безпеки України оприлюднили імена 12 українських військових і 64 цивільних осіб, які були звільнені з полону сепаратистів.

Раніше представниця "ДНР" Дар'я Морозова повідомила, що обмін відбувся за формулою "51 на 61" - Київ отримав 51 особу, натомість віддавши сепаратистам "ДНР" 61 утримувану особу. А обмін з "ЛНР" відбувся за формулою "25 на 63" - 25 осіб звільнили сепаратисти, отримавши натомість 63 особи, повідомила представниця "ЛНР" Ольга Кобцева. За її словами, серед переданих Києвом осіб є також громадяни Росії, які воювали проти української армії, також є "громадяни іншої держави".

Таким чином, загалом Україна передала сепаратистам 124 особи, отримавши від них 76 утримуваних. Остаточні списки осіб, які були передані сторонами одна одній, наразі представниками української влади не оприлюднені. Водночас радник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Сергій Сивохо у розмові з онлайн-ресурсом hromadske повідомив про 127 людей, які начебто були передані Києвом сепаратистам.

Обмін відбувався поблизу окупованої Горлівки, на пункті пропуску "Майорське".

Про обмін утримуваними особами між Україною та "ДНР" і "ЛНР" у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" сторони домовилися в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 23 грудня. Раніше принципової згоди щодо обміну було досягнуто під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Протягом кількох днів, які передували обміну, українські суди ухвалили низку рішень, звільнивши підозрюваних у резонансних справах, які мали бути передані донбаським сепаратистам. Зокрема, Київським апеляційним судом було звільнено п'ятьох колишніх "беркутівців", яких підозрюють у розстрілах 48 людей на Майдані, судом у Харкові було звільнено засуджених за організацію теракту біля Палацу спорту у Харкові у 2015 році, а в Одесі суд ухвалив рішення звільнити підозрюваних у скоєнні півтора десятка вибухів.