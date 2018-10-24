Обміління Рейну змушує ФРН відкрити стратегічні резерви пального

Федеральний уряд Німеччини в п'ятницю, 26 жовтня, дозволив відкриття стратегічних запасів пального через те, що поставки у деякі регіони країни опинилися під загрозою через низький рівень води у Рейні. Німеччина відкриє свої запаси бензину, дизельного та авіаційного пального, аби допомогти рейнським регіонам.

Речниця міністерства економіки ФРН пояснила, що цей крок покликаний допомогти конкретним регіонам країни уникнути "довготривалої кризи". Серед місць, які може зачепити нестача пального через неможливість доставити його Рейном, опинилися місто Кельн, а також землі Гессен, Баден-Вюртемберг та Райнланд-Пфальц. Також скорочення поставок пального річкою може вплинути на роботу міжнародного аеропорту у Франкфурті.

Повідомляється, що крок уряду ФРН щодо відкриття резервів пального - лише четвертий такий випадок за останні 40 років. Місяці без дощу і надзвичайно тепла погода спричинили зниження рівню води в Рейні до історичних мінімумів. 26 жовтня рівень води в Рейні біля Кельна склав 73 сантиметра.