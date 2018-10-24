 Обміління Рейну змушує ФРН відкрити стратегічні резерви пального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Обміління Рейну змушує ФРН відкрити стратегічні резерви пального

Уряд Німеччини відкриє стратегічні запаси пального для регіонів, куди його не можуть доставити через обміління річки Рейн.

Рейн обмілів через брак дощів

Рейн обмілів через брак дощів

Федеральний уряд Німеччини в п'ятницю, 26 жовтня, дозволив відкриття стратегічних запасів пального через те, що поставки у деякі регіони країни опинилися під загрозою через низький рівень води у Рейні. Німеччина відкриє свої запаси бензину, дизельного та авіаційного пального, аби допомогти рейнським регіонам.

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Речниця міністерства економіки ФРН пояснила, що цей крок покликаний допомогти конкретним регіонам країни уникнути "довготривалої кризи". Серед місць, які може зачепити нестача пального через неможливість доставити його Рейном, опинилися місто Кельн, а також землі Гессен, Баден-Вюртемберг та Райнланд-Пфальц. Також скорочення поставок пального річкою може вплинути на роботу міжнародного аеропорту у Франкфурті.

Повідомляється, що крок уряду ФРН щодо відкриття резервів пального - лише четвертий такий випадок за останні 40 років. Місяці без дощу і надзвичайно тепла погода  спричинили зниження рівню води в Рейні до історичних мінімумів. 26 жовтня рівень води в Рейні біля Кельна склав 73 сантиметра.

  • Низький рівень води в Рейні біля Кельну (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Рейн

    Після місяців посухи рівень води у Рейні впав до рекордно низьких показників. Внаслідок цього особливо постраждала західна федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Це фото демонструє обміління Середнього Рейну. За даними німецького метеорологічного відомства, близько 70 відсотків території Німеччини потерпає від посухи.

  • Дунай у Баварії (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Дунай

    Внаслідок посухи рівень води у деяких судноплавних частинах Дунаю впав до настільки низьких показників, що оператори суден були вимушені обмежити виконання рейсів або ж взагалі їх скасувати. Найдовша європейська річка Дунай починається у південно-західній німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг і впадає у Чорне море між Румунією та Україною.

  • Ельба у Саксонії (picture-alliance/dpa/M. Vennemann)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Ельба

    Падіння рівня води розширило береги вздовж Ельби, яка протікає через північну та східну Німеччину. Річка бере свій початок у горах Карконоші у східній Чехії, потім тече через німецькі федеральні землі Саксонія, Саксонія-Ангальт, Нижня Саксонія, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Шлезвіг-Гольштейн і Гамбург.

  • Піщаний острів на Боденському озері (picture-alliance/dpa/Foto: Internationale Rheinregulierung)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Боденське озеро

    Рівень води Боденського озера на кордоні між Німеччиною, Австрією та Швейцарією відступив до настільки низького показника, що на ньому виринув новий острів. Протягом кількох місяців туристи змогли побачити піщаний острів довжиною 200 метрів і шириною 50 метрів.

  • Озеро Біггезее у Північному Рейн-Вестфалії (picture-alliance/dpa/H. Reeh)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Озеро Біггезее

    У невеличких водоймах кораблі стикаються з труднощами. Через низький рівень води пороми, що плавають на водосховищі Біггезее в західнонімецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, повинні були змінити місця для зупинок. Експерти не можуть передбачити, коли закінчиться ця осіння посуха.

    Автор: Александер Пірсон, Марія Думанська


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Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

Відсутність опадів та високі температури призвели до рекордного падіння рівня води у річках та озерах у всій Німеччині. За словами метеорологів, країна переживає найбільш заслушивий період у новітній історії. (23.10.2018)  

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