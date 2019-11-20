Обмеження швидкості на вулицях Берліна: повільніший рух - чистіше повітря

У годину пік автомобільний рух центром Берліна нагадує кадри уповільненої зйомки: навіть широкими багаторядними магістралями авто рухаються дуже повільно. Спочатку столичні автолюбителі були аж ніяк не в захваті від нововведення міської влади. Але тепер починають звикати до розміреної неквапливої їзди зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

Берлін з населенням в 3,7 мільйона осіб - найбільше місто в Німеччині. І щороку сюди переїжджають ще щоразу 20 тисяч осіб - разом зі своїми авто. Аби запобігти транспортному колапсу, знизити гостроту проблем загазованості повітря та рівня шуму, столичному сенату довелося вживати неординарних заходів. Один з них - обмеження швидкості на багатьох вулицях в центрі міста 30-ма кілометрами на годину.

Норма ЄС на вміст двоокису азоту в повітрі

Берлін - одне з тих німецьких міст, в яких середньорічний вміст у повітрі двоокису азоту перевищує встановлену Євросоюзом норму в 40 мікрограмів на кубометр. Експерти німецького федерального відомства з охорони навколишнього середовища (UBA) вважають, що підвищена загазованість повітря може викликати астму и загалом шкодить здоров'ю людини.

У годину пік на вулицях Берліна

В інтерв'ю DW прес-секретар столичного сенату Ян Томсен (Jan Thomsen) розповів, що розпочатий у квітні 2018 року експеримент виявився вдалим. Заміри, які проводилися впродовж року на магістралях з обмеженням швидкості в 30 кілометрів на годину, за його словами, показали, що вміст в кубометрі повітря двоокису азоту знизився на 2,3 мікрограма, тобто на 4 відсотки.

А за весь 2019-й рік концентрація двоокису азоту на широкій, але "пригальмованій" вулиці Ляйпцигер штрассе в центрі Берліна, зменшилася навіть на 11 відсотків - з 59 до 48 мікрограмів на кубометр. Щоправда, визнає Томсен, це сталось не тільки завдяки обмеженню швидкості на ній. Він вказує також на загальне оновлення столичного автопарку і обладнання міських автобусів спеціальними очисними каталізаторами.

Менше швидкість - менше NO2

Але і всі 17 вимірювальних станцій, встановлених у різних районах міста, зафіксували в 2019 році в середньому меншу концентрацію NO2, ніж в 2018 році.

Дані про якість повітря в місті фіксуються раз на годину. Найближчим часом сенат випустить спеціальний застосунок, який дозволить з мобільного телефону дізнаватися рівень загазованості в тому чи іншому районі Берліна.

Заміри UBA впродовж останніх трьох років також свідчать про зменшення в повітрі концентрації NO2 на 28 відсотків після обмеження швидкості з 50 до 30 кілометрів на годину на основних столичних автомагістралях.

Заборона для проїзду дизельних машин

Двоокису азоту особливо багато у вихлопі автомобілів зі старими дизельними двигунами. Тому Берлінська сенаторка з питань транспорту та екології безпартійна Реґіна Ґюнтер (Regine Günther) разом з обмеженням швидкості подбала й про заборону проїзду по особливо загазованих вулицях для дизельних машин з двигунами екологічних стандартів від Euro-1 до Euro-5.

На цій вулиці Берліна проїзд для дизельних авто заборонений

Заборона, правда, діє на вулицях загальною протяжністю всього в 2,9 кілометра, що становить тільки 0,05 відсотка від дорожньої мережі німецької столиці, що налічує 5452 кілометри. Представляючи свої плани, Ґюнтер заявила, що здоров'я жителів будинків уздовж вулиць з великим транспортним потоком вимагає захисту, але, додала вона, "не можна надмірно обтяжувати й покупців дизельних машин, обдурених автовиробниками".

Як привчити автолюбителів до повільної їзди

Уперше в світі на радикальне обмеження швидкості руху наважилися в невеликому місті Букстехуде, що лежить на північному заході від Гамбурга.

На початку 80-х років минулого століття поруч з міським центром побудували новий мікрорайон з багатоповерховими будинками. Інтенсивність дорожнього руху, що різко зросла, спонукала місцеву владу 14 листопада 1983 року встановити на деяких вулицях перші знаки з обмеженням швидкості в 30 кілометрів на годину. Деякі дорожні ділянки були до того ж свідомо звужені за допомоги бетонних квіткових клумб.

Автолюбителі не відразу звикають до обмеження швидкості. Але є ціла низка способів допомогти їм у цьому. І це не тільки штрафи. Екгарт Гайнріхс (Eckhart Heinrichs) з Берлінського управління планування транспортних потоків вважає корисним ставити відповідні знаки досить часто, обов'язково після кожного перехрестя, писати великі цифри "30" на самому асфальті, встановлювати дорожні знаки з обмеженням швидкості, на яких пояснюються причини такого заходу: "діти", "школа", "пішоходи", "обмеження шуму" або, як зараз в Берліні, "збереження чистоти повітря" ("Luftreinhaltung").

Спостереження за транспортними потоками на вулицях Берліна, де діє обмеження швидкості, показали, що в перший місяць після зниження дозволеної швидкості руху з 50 до 30 кілометрів на годину насправді вона становила в середньому 39 кілометрів на годину, а через 36 місяців - вже менше 34 кілометрів на годину.

Помітної економії часу більш швидкий рух в місті не дає. Про це свідчать численні дослідження, які проводять експерти німецького автомобільного клубу ADAC, який важко запідозрити в спробах обмежити автолюбителів. Важливо, вказують в ADAC, щоб транспортний потік був безперервним, чому сприяє круговий рух замість класичних перехресть і "розумне" перемикання світлофорів.