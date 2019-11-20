 Обмеження швидкості на вулицях Берліна: повільніший рух - чистіше повітря | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.02.2020

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Європа

Обмеження швидкості на вулицях Берліна: повільніший рух - чистіше повітря

Берлін був одним з перших великих європейських міст, що встановив на багатьох своїх автомагістралях обмеження швидкості в 30 км/год. Експеримент, розпочатий у 2018 році, тепер став нормою.

На більшості берлінських вулиць тепер не можна їхати швидше за 30 км/год

На більшості берлінських вулиць тепер не можна їхати швидше за 30 км/год

У годину пік автомобільний рух центром Берліна нагадує кадри уповільненої зйомки: навіть широкими багаторядними магістралями авто рухаються дуже повільно. Спочатку столичні автолюбителі були аж ніяк не в захваті від нововведення міської влади. Але тепер починають звикати до розміреної неквапливої їзди зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

Берлін з населенням в 3,7 мільйона осіб - найбільше місто в Німеччині. І щороку сюди переїжджають ще щоразу 20 тисяч осіб - разом зі своїми авто. Аби запобігти транспортному колапсу, знизити гостроту проблем загазованості повітря та рівня шуму, столичному сенату довелося вживати неординарних заходів. Один з них - обмеження швидкості на багатьох вулицях в центрі міста 30-ма кілометрами на годину.

Норма ЄС на вміст двоокису азоту в повітрі

Берлін - одне з тих німецьких міст, в яких середньорічний вміст у повітрі двоокису азоту перевищує встановлену Євросоюзом норму в 40 мікрограмів на кубометр. Експерти німецького федерального відомства з охорони навколишнього середовища (UBA) вважають, що підвищена загазованість повітря може викликати астму и загалом шкодить здоров'ю людини.

У годину пік на вулицях Берліна

У годину пік на вулицях Берліна

В інтерв'ю DW прес-секретар столичного сенату Ян Томсен (Jan Thomsen) розповів, що розпочатий у квітні 2018 року експеримент виявився вдалим. Заміри, які проводилися впродовж року на магістралях з обмеженням швидкості в 30 кілометрів на годину, за його словами, показали, що вміст в кубометрі повітря двоокису азоту знизився на 2,3 мікрограма, тобто на 4 відсотки.

А за весь 2019-й рік концентрація двоокису азоту на широкій, але "пригальмованій" вулиці Ляйпцигер штрассе в центрі Берліна, зменшилася навіть на 11 відсотків - з 59 до 48 мікрограмів на кубометр. Щоправда, визнає Томсен, це сталось не тільки завдяки обмеженню швидкості на ній. Він вказує також на загальне оновлення столичного автопарку і обладнання міських автобусів спеціальними очисними каталізаторами.

Менше швидкість - менше NO2

Але і всі 17 вимірювальних станцій, встановлених у різних районах міста, зафіксували в 2019 році в середньому меншу концентрацію NO2, ніж в 2018 році.

Дані про якість повітря в місті фіксуються раз на годину. Найближчим часом сенат випустить спеціальний застосунок, який дозволить з мобільного телефону дізнаватися рівень загазованості в  тому чи іншому районі Берліна.

Заміри UBA впродовж останніх трьох років також свідчать про зменшення в повітрі концентрації NO2 на 28 відсотків після обмеження швидкості з 50 до 30 кілометрів на годину на основних столичних автомагістралях.

Заборона для проїзду дизельних машин

Двоокису азоту особливо багато у вихлопі автомобілів зі старими дизельними двигунами. Тому Берлінська сенаторка з питань транспорту та екології безпартійна Реґіна Ґюнтер (Regine Günther) разом з обмеженням швидкості подбала й про заборону проїзду по особливо загазованих вулицях для дизельних машин з двигунами екологічних стандартів від Euro-1 до Euro-5.

На цій вулиці Берліна проїзд для дизельних авто заборонений

На цій вулиці Берліна проїзд для дизельних авто заборонений

Заборона, правда, діє на вулицях загальною протяжністю всього в 2,9 кілометра, що становить тільки 0,05 відсотка від дорожньої мережі німецької столиці, що налічує 5452 кілометри. Представляючи свої плани, Ґюнтер заявила, що здоров'я жителів будинків уздовж вулиць з великим транспортним потоком вимагає захисту, але, додала вона, "не можна надмірно обтяжувати й покупців дизельних машин, обдурених автовиробниками".

Як привчити автолюбителів до повільної їзди

Уперше в світі на радикальне обмеження швидкості руху  наважилися в невеликому місті Букстехуде, що лежить на північному заході від Гамбурга.

На початку 80-х років минулого століття поруч з міським центром побудували новий мікрорайон з багатоповерховими будинками. Інтенсивність дорожнього руху, що різко зросла, спонукала місцеву владу 14 листопада 1983 року встановити на деяких вулицях перші знаки з обмеженням швидкості в 30 кілометрів на годину. Деякі дорожні ділянки були до того ж свідомо звужені за допомоги бетонних квіткових клумб.

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Автолюбителі не відразу звикають до обмеження швидкості. Але є ціла низка способів допомогти їм у цьому. І це не тільки штрафи. Екгарт Гайнріхс (Eckhart Heinrichs) з Берлінського управління планування транспортних потоків вважає корисним ставити відповідні знаки досить часто, обов'язково після кожного перехрестя, писати великі цифри "30" на самому асфальті, встановлювати дорожні знаки з обмеженням швидкості, на яких пояснюються причини такого заходу: "діти", "школа", "пішоходи", "обмеження шуму" або, як зараз в Берліні, "збереження чистоти повітря" ("Luftreinhaltung").

Спостереження за транспортними потоками на вулицях Берліна, де діє обмеження швидкості, показали, що в перший місяць після зниження дозволеної швидкості руху з 50 до 30 кілометрів на годину насправді вона становила в середньому 39 кілометрів на годину, а через 36 місяців - вже менше 34 кілометрів на годину.

Помітної економії часу більш швидкий рух в місті не дає. Про це свідчать численні дослідження, які проводять експерти німецького автомобільного клубу ADAC, який важко запідозрити в спробах обмежити автолюбителів. Важливо, вказують в ADAC, щоб транспортний потік був безперервним, чому сприяє круговий рух замість класичних перехресть і "розумне" перемикання світлофорів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Без обмежень швидкості

    Німеччина - єдина європейська країна, де не діють жодні обмеження швидкості руху на більшості автобанів. Ці дороги підтримуються у бездоганному стані та ніби закликають водіїв ними поїхати. Вже з 17-річного віку у ФРН можна отримати водійське посвідчення та їздити за кермом за умови присутності у салоні авто опікуна, а з 18-річного віку цим документом можна користуватись без обмежень.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Приготуйтесь до заторів

    За статистикою Всезагального німецького автомобільного клубу (ADAC), в 2016 році кількість заторів на дорогах зросла приблизно на 15 відсотків. Таке зростання відбулося в результаті як збільшення кількості автомобілів на дорогах, так і через збільшення ділянок шляху, де ведеться будівництво. Отже, готуйтеся проводити багато часу у заторах, особливо у великих містах.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    На "хвості"

    Інколи вам може здатися, що ви чимдуж мчитеся автобаном, аж тут раптом позаду з'являються інші автомобілі, які їдуть із шаленою швидкістю. Вони практично впритул наближаються до вас, вимагаючи звільнити смугу для руху, і нерідко можуть для цього навіть нервово блимати фарами. Тому не блокуйте "швидку" ліву смугу для руху і рухайтесь нею лише для обгону.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Посміхніться, вас знімають

    Стережіться камер фіксації швидкості! У Німеччині вони широко використовуються скрізь - від автобанів до центрів міст. Ці пристрої встановлюються поруч з дорогою і фіксують порушників без попереджень. Якщо їздити швидше, ніж це дозволено, квитанція на сплату штрафу буде відправлена додому порушнику разом із фотографією, на якій зображений він за кермом та номерний знак автомобіля.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    "Ні" мобільним телефонам за кермом

    Коли ви за кермом, абсолютно заборонено навіть тримати в руках мобільний телефон. Якщо порушника упіймають, він сплатить штраф у розмірі 100 євро та отримає штрафний бал до водійського посвідчення. Штраф буде більшим, якщо розмови по телефону в дорозі стали причиною аварії, тоді можуть позбавити права керувати автомобілем. До речі, за користування телефоном можуть оштрафувати і велосипедистів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Смуга для спецтранспорту

    Під час заторів німецькі водії зобов'язані заздалегідь створювати вільний простір для руху екстреного транспорту. Така смуга завжди створюється праворуч від лівої смуги для руху - іще до того, як позаду заблимають проблискові маячки автомобілів поліції, швидкої чи пожежної служби. Якщо ви не дотримуватиметесь цього правила, штраф може скласти щонайменше 200 євро, із нарахуванням штрафних балів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Будьте пильними

    У випадку, якщо ви потрапили в аварію або ваш автомобіль зламався в дорозі, напоготові мають бути аварійні знаки. В такій ситуації ви маєте виставити на дорозі знак аварійної зупинки та одягнути флуоресцентний жилет, які ви зобов'язані мати у своєму авто. Також має бути і аптечка для надання першої медичної допомоги.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Водіння під "градусом"

    У Німеччині нульова толерантність до водіння в нетверезому стані. Це стосується як початківців, так і досвідчених водіїв. Встановлена допустима межа - це 0,5 відсотка проміле алкоголю в крові. У велосипедистів вміст алкоголю не може перевищувати 1,6 відсотка. Штрафи за керування в нетверезому стані починаються від 500 євро. Найкраще - не сідати за кермо після того, як приклались до чарки!

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Зимові шини

    Щойно дороги стають слизькими чи вкриваються льодом або снігом, водії зобов'язані використовувати зимові шини. У Німеччині такі погоді умови можуть бути у період з жовтня і до Великодня. Якщо їздити під час ожеледиці на літніх шинах, доведеться заплатити штраф та отримати штрафні бали.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Розслабтеся у дорозі

    Під час пересування німецькими автобанами та містами, найкраще дотримуватись принципу дзен: не поспішайте та бережіть свої сили. До того ж, системи залізничного сполучення та громадського транспорту у Німеччині настільки розгалужені, що, можливо, вам взагалі не знадобиться автомобіль.

    Автор: Луїза Шефер, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

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Докладно

На більшості берлінських вулиць тепер не можна їхати швидше за 30 км/год

Чим повільніший рух - тим краще повітря

Експеримент у столиці з обмеженням швидкості з 50 до 30 км/год на центральних автомагістралях тепер став нормою.  

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