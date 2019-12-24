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Обласна державна адміністрація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "облдержадміністрація".

Обласна державна адміністрація – місцевий орган державної виконавчої влади. Голови ОДА призначаються президентом України за поданням українського уряду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський вирішив звільнити голів Львівської та Закарпатської ОДА

Зеленський вирішив звільнити голів Львівської та Закарпатської ОДА 24.12.2019

За словами Володимира Зеленського, він звільнить з посад очільників Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій Маркіяна Мальського та Ігоря Бондаренка через відсутність результатів роботи.
Губернатор Одещини Максим Степанов відмовився йти у відставку

Губернатор Одещини Максим Степанов відмовився йти у відставку 08.04.2019

Відсторонений голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов заявив, що його звільнення виходить за межі повноважень президента України, оскільки таке рішення може бути прийняте лише за поданням уряду.
Як зупинити незаконну вирубку лісу на Закарпатті

Як зупинити незаконну вирубку лісу на Закарпатті 08.09.2015

Хто незаконно вирубує ліс на Закарпатті, отримує за свою роботу незначні гроші й першим потрапляє під удар правосуддя. Водночас замовники-високопосадовці збагачуються на лісі й здебільшого залишаються безкарними.
Що може означати публічний конфлікт між Саакашвілі та Яценюком

Що може означати публічний конфлікт між Саакашвілі та Яценюком 08.09.2015

Публічний конфлікт між головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі та прем’єром Арсенієм Яценюком викликає чимало спекуляцій щодо того, яке майбутнє може чекати на уряд у Києві 2016 року.

Бурхливі 100 днів Саакашвілі на чолі Одещини 07.09.2015

Екс-президент Грузії відзначив 100 днів на посаді глави Одещини грандіозним скандалом.
Закарпатські посадовці спатимуть менше, або третє пришестя Москаля

Закарпатські посадовці спатимуть менше, або "третє пришестя" Москаля 16.07.2015

Серед перших рішень Геннадія Москаля стала зміна робочого графіку в Закарпатській облдержадміністрації. Як в Ужгороді сприйняли нового старого голову ОДА.
Саакашвілі обійняв посаду голови Одеської облдержадміністрації

Саакашвілі обійняв посаду голови Одеської облдержадміністрації 30.05.2015

Оприлюднено укази про призначення Саакашвілі та надання йому українського громадянства. Порошенко представив нового голову Одеської ОДА та сказав, що довіряє йому, адже знає зі студентських років.
Саакашвілі може очолити Одеську облдержадміністрацію

Саакашвілі може очолити Одеську облдержадміністрацію 29.05.2015

Подання про призначення колишнього президента Грузії головою Одеської обласної держадміністрації надійшло до глави української держави від уряду.
Порошенко підписав указ про звільнення Коломойського

Порошенко підписав указ про звільнення Коломойського 25.03.2015

Губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського звільнено з посади указом президента України. Такий крок здійснено після інциденту довкола "Укртранснафти".
РНБО: Ніхто не планує обмінювати аеропорт Донецька

РНБО: Ніхто не планує обмінювати аеропорт Донецька 01.10.2014

Аеропорт Донецька залишатиметься під контролем українських військових. Його не обмінюватимуть на інші території області, стверджують в Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.
Біля школи у Донецьку розірвався снаряд

Біля школи у Донецьку розірвався снаряд 01.10.2014

Унаслідок обстрілу Київського району міста Донецьк осколки снаряду влучили в школу. Загинуло десятеро осіб. Серед дітей постраждалих немає.
Луганська ОДА хоче адаптувати територіальний устрій області до реальності

Луганська ОДА хоче адаптувати територіальний устрій області до реальності 01.10.2014

Луганська облдержадміністрація пропонує Верховній Раді змінити адміністративно-територіальний устрій області, пристосувавши його до сучасних умов. У парламенті зареєсровано низку проектів постанов.
Проросійськи налаштовані активісти штурмували будівлю Донецької ОДА

Проросійськи налаштовані активісти штурмували будівлю Донецької ОДА 03.03.2014

Активісти проросійських організацій штурмували в Донецьку будівлю ОДА. Під тиском агресивних молодиків депутати облради нашвидкуруч ухвалили рішення про проведення референдуму і розійшлися.
В Україні обласні держадміністрації очолили бізнесмени

В Україні обласні держадміністрації очолили бізнесмени 02.03.2014

В.о. президента Олександр Турчинов призначив нових голів низки обласних державних адміністрацій. Серед них є й особи, відомі в Україні як олігархи.
Правоохоронці зачистили від протестувальників Сумську ОДА

Правоохоронці "зачистили" від протестувальників Сумську ОДА 27.01.2014

У соціальних мережах активісти повідомляють про силовий розгін протестувальників біля Сумської ОДА. Міліція каже, що силу не застосовувала.

Харківська облдержадміністрація ініціює внесення змін до закону про ціни та ціноутворення 19.10.2004