Обласна державна адміністрація

Саакашвілі обійняв посаду голови Одеської облдержадміністрації

Оприлюднено укази про призначення Саакашвілі та надання йому українського громадянства. Порошенко представив нового голову Одеської ОДА та сказав, що довіряє йому, адже знає зі студентських років.