ОАЕ та Саудівська Аравія використовують німецьку зброю в Ємені - розслідування

Армії Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії використовують німецьку зброю та технології під час проведення в Ємені морських, наземних та повітряних операцій. Про це у вівторок, 26 лютого, повідомила розслідувальна ініціатива #GermanArms - спільний проект Deutsche Welle та її партнерів (німецького мовника Bayerischer Rundfunk та журналу Stern, а також нідерландської організації Lighthouse Reports та мережі Bellingcat).

Команда дослідників проаналізувала відеозаписи та супутникові знімки, здійснивши геолокацію зброї німецького виробництва в Ємені та довівши її використання в конфлікті. Зокрема, #GermanArms визначала точне місце перебування кількох військових транспортних засобів ОАЕ, оснащених збройними системами Fewas виробництва німецької компанії Dynamit Nobel Defence (DND). На відеозаписі, датованому жовтнем 2018 року, команда дослідників також ідентифікувала французький танк Leclerc, оснащений додатковою бронею типу Clara, також виробленою DND.

Також #GermanArms ідентифікувала вироблені у ФРН військові кораблі флоту ОАЕ, що перебували в єменському порту Моха, а також в еритрейському порту Ассаб, який використовується для морської блокади Ємену.

Уряд Німеччини відмовився коментувати питання щодо використання окремих збройних систем. Раніше він неодноразово заперечував, що йому відомо про використання німецької зброї в єменському конфлікті. Виробники зброї повідомили #GermanArms, що вони дотримувалися відповідних німецьких правил.

В угоді між СДПН та ХДС/ХСС про створення великої коаліції 2018 року міститься чітка заборона на дозвіл експорту зброї до будь-якої країни, яка "прямо" причетна до війни в Ємені.