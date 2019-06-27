 Німці недооцінюють середню тривалість свого життя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

Німці недооцінюють середню тривалість свого життя

Німці вважають, що житимуть понад 82 роки, хоча вже зараз середня тривалість життя складає у ФРН майже 88 років, визначив соціологічний центр Forsa.

В середньому німці живуть зараз майже до 88 років

В середньому німці живуть зараз майже до 88 років

Мешканці Німеччини помиляються у визначенні середньої тривалості свого життя. Такими є висновки дослідження соціологічного центру Forsa на замовлення Спілки страхових компаній, повідомила у четвер, 22 серпня, медіагрупа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Відповідно до результатів соціологічного опитування, німці вважають, що у середньому житимуть майже 83 роки. Утім, згідно з даними Статистичного відомства Німеччини, нині німці у середньому живуть майже 88 років. "Жінки оцінюють тривалість їхнього життя вище, а чоловіки - дещо нижче", - йдеться у дослідженні.

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Крім того, кажуть автори дослідження, впадає в очі, що найбільше щодо середньої тривалості життя помиляється німецька молодь. Так, молоді люди у віці від 18 до 29 років недооцінюють її у середньому майже на сім років. Однак, за даними Статистичного відомства, люди цієї вікової групи можуть дожити у середньому до понад 89 років.

Причиною неправильного оцінювання середньої тривалості життя дослідники називають неправильно визначені респондентами точки порівняння. Майже кожен другий з опитаних орієнтувався на вік своїх батьків, а 39 відсотків - на вік своїх бабусь і дідусів. І тільки 26 відсотків давали відповідь на запитання соціологів, виходячи зі статистичних даних. "Кожне наступне покоління у середньому живе на п'ять років довше, ніж попереднє", - наголосив глава Спілки страхових компаній Петер Шварк (Peter Schwark). Опитування, в якому взяли участь 1017 людей у віці понад 18 років, проведене наприкінці липня цього року.

Дивитись відео 11:40

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