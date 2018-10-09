Німеччина і ЄС забезпечують українських бізнесменів дешевими кредитами. 

Від вересня минулого року 112 українських малих та середніх підприємств (МСП) отримали кредитів на 380 мільйонів гривень за Програмою Німецько-Українського фонду (НУФ). Це дозволило бізнесу не лише виконати інвестиційні проекти, а й сприяти збереженню близько 3700 та створити додатково ще понад три сотні робочих місць. Українські банки-партнери цієї програми збільшили обсяги кредитування МСП. Такими стали підсумки першого року підтримки малих та середніх підприємств в Україні за ініціативи Євросоюзу, оприлюднені в Києві цього тижня.

Німецька позика для українського бізнесу

Малі та середні підприємства виявились заручниками складної економічної ситуації, в якій перебуває Україна. Для свого розвитку вони потребують кредити. Але, звернувшись до комерційних банків, можуть їх отримати лише за ставкою понад 20 відсотків, зазначив координатор сектору економіки, торгівлі та міжнародної співпраці представництва ЄС в Україні Сімоне Раудіно.

Саме тут і прийшла на допомогу програма Німецько-Українського фонду, яка впроваджується також за підтримки європейської ініціативи EU4Business. За умовами програми, українські підприємці можуть отримати через банки-партнери кредити в гривні еквівалентом до 250 тисяч євро на шість років під в середньому 15 відсотків. Серед банків партнерів програми - ПроКредит Банк, Кредобанк та Укргазбанк. Для фінансування інвестиційних проектів МПС Німецько-Український фонд використовує як власний капітал, так і кредитні кошти, надані Україні урядом ФРН у рамках програми розвитку та підтримки фінансування МСП.

"Наступний крок - масштабування цієї моделі для охоплення більшої кількості МСП України, які прагнуть розвивати та модернізувати свій бізнес", - сказав виконавчий директор НУФ Олег Стринжа.

Малі та середні підприємства складають 80-90 відсотків від усього українського бізнесу і потребують дешевих кредитів на 10-300 тисяч євро, зазначив директор офісу KfW в Україні Лутц Хорн-Хааке. За його словами, ЄС поставив собі за мету забезпечити такими кредитами до 2020 року не менше як чверть українських підприємців. Для цього обсяги європейської допомоги мають бути збільшені до 100 мільйонів євро. "Для ЄС, як для донора, важливі умови кредитування. Ми хочемо мати більше клієнтів", - сказав Сімоне Раудіно.

Безпроблемні позичальники

Найбільше кредитною програмою НУФ скористалися підприємці з Чернігівської, Вінницької, Одеської і Дніпропетровської областей. Програму підтримали Київська міська та Тернопільська обласна державні адміністрації. Вони компенсують бізнесменам половину відсоткової ставки за кредитами МСП з місцевих бюджетів, що ще значно здешевлює кредити. Наразі НУФ повідомив про підписання угод з обладміністраціями Харківської, Черкаської, Волинської та Одеської областей про запровадження аналогічних програм.

Найбільше позичальників виявилося серед аграрних підприємств - 77 відсотків. Представниця Кредобанку Наталя Заглоба сказала, що її банк надав 53 відсотки обігових кредитів і ще 47 відсотків - інвестиційних. Але в подальшому планується цілком перейти на інвестиційне кредитування МСП. Своєю чергою, заступник голови правління Укргазбанку Євген Мецгер заявив, що його банк має "нульовий рівень проблемних кредитів". Всі банкіри зазначили, що відчули можливість збільшення кредитів для МСП і готові йти на більші ризики.

Позитивну оцінку кредитування МСП відчувають і в уряді. Як сказав виконувач обов'язків керівника НУФ Валерій Майборода, його переговори з урядовцями з мінеконмрозвитку засвідчили задоволення реалізацією кредитної програми і тепер там навіть вивчають можливість такого кредитування коштом бюджетних грошей. Головною проблемою Майборода назвав не бюрократію і корупцію, які, за його словами, мінімізовані у виконанні цієї програми, а неусвідомлення бізнесом нових можливостей, які перед ним відкриваються. "Ми би хотіли, щоби підприємці більш активно підключалися до цієї програми, яка успішно дії в Євросоюзі, і плануємо охопити в майбутньому всі регіони України", - сказав Майборода.