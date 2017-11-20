Німеччина у 2019 році експортувала рекордний обсяг озброєнь

У 2019 році федеральний уряд Німеччини схвалив контракти на експорт озброєнь на рекордні 7,95 мільярда євро. Про це йдеться у відповіді міністерства економіки ФРН на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Севім Даґделен (Sevim Dagdelen) та депутата від партії Зелених Оміда Нуріпура (Omid Nouripour), інформує у п'ятницю, 27 грудня, агенція новин dpa.

Попередній рекордний обсяг експорту озброєнь був зафіксований у 2015 році - тоді уряд схвалив контракти на загальну суму у 7,86 мільярда євро. Після цього три роки поспіль обсяг експорту німецьких озброєнь скорочувався. При цьому цифри за 2019 рік не є остаточними, а станом на 15 грудня. Попри це, порівняно з попереднім роком у 2019 році схвалений експорт озброєнь вже зріс на 65 відсотків.

Найбільше контрактів на експорт цього року було схвалено до партнерки ФРН по Євросоюзу і НАТО Угорщини - на суму 1,77 мільярда євро. Далі у списку йдуть Алжир (843 мільйони євро), Єгипет (802 мільйони євро) та Сполучені Штати Америки (651 мільйон євро).

У Німеччині часто піддають критиці експорт озброєнь до країн, які беруть участь у військовій операції в Ємені під проводом Саудівської Аравії. Окрім Єгипту, контракти на значний обсяг німецьких озброєнь уклали також Об'єднані Арабські Емірати (257 мільйонів євро) - обидві країни є учасницями коаліції на чолі з Ер-Ріядом. Також до десятки найважливіших партнерів ФРН у торгівлі озброєннями входять Катар (236 мільйонів євро) та Індонезія (201 мільйон євро) - країни, які часто піддаються критиці через незадовільну ситуацію з дотриманням у них прав людини.

Загалом у порівнянні з попереднім роком експорт озброєнь до третіх країн, які не входять до ЄС або НАТО, зріс майже на мільярд євро, хоча його частка у загальному експорті озброєнь знизилася з 52,9 відсотка до 44,2 відсотка.