 Німеччина також звинуватила Росію у масштабних кібератаках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Німеччина також звинуватила Росію у масштабних кібератаках

За кібератакою хакерів з групи APT28 на урядові мережі у Німеччині стоїть російська військова розвідка, заявив представник федерального уряду. ФРН закликає Росію утриматись від таких дій.

Низка країн світу обвинуватила РФ у масштабних кібератаках

Низка країн світу обвинуватила РФ у масштабних кібератаках

Услід за Великобританією, Австралією, США та Нідерландами, Німеччина також звинуватила Росію у здійсненні низки масштабних кібератак протягом останніх років. "Федеральний уряд також виходить з того, що з високою долею вірогідності за кампанією APT28 стоїть російська військова розвідка ГРУ. Ця оцінка базується загалом на дуже надійних власних фактах та джерелах", - заявив у п'ятницю, 5 жовтня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція dpa.

Німецький уряд повністю довіряє оцінці британської та нідерландської влади щодо кібератак з боку Росії. "Ми засуджуємо такі напади на міжнародні організації та на об'єкти наших союзників. І ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання та утримуватися від таких дій", - заявив Зайберт.

Напередодні Великобританія заявила, що російська військова розвідка "майже напевно" стоїть за масштабною кампанією онлайн-атак на політичні інститути, бізнес, медіа та міжнародні спортивні організації в всьому світі. Австралійські розвідувальні служби також виявили свідчення про "шкідливу кіберактивність", організовану Москвою.

DW.COM

Німецький експерт з інтернету Вольфґанґ Кляйнвехтер розповів в інтерв'ю DW, чому так складно встановити, хто стоїть за хакерськими атаками на уряд ФРН, та як можна протистояти подібним нападам. (02.03.2018)

Невідомі атакували комп'ютери урядових структур Німеччини. Багато що вказує на російський слід, але прямих звинувачень Берлін уникає. (02.03.2018)

Своєю чергою Нідерланди повідомили, що ще весною вислали чотирьох російських шпигунів у зв'язку із запланованою кібератакою на базовану в Гаазі Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), якій влада країни запобігла. Росіяни також планували кібератаку у Швейцарії на лабораторію ОЗХЗ та мали намір отримати доступ до матеріалів розслідування щодо збиття у 2014 році над Донбасом літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", заявили в уряді Нідерландів. Канада також повідомила про кібернапад російських хакерів на базовані в Монреалі Всесвітнє антидопінгове агентство та Національний центр з етики в спорті.

На початку цього року хакерська група APT28, також відома як Fancy Bears, проникла в так звану "Інформаційну мережу Берлін-Бонн" (IVBB), яка використовується Відомством федерального канцлера Німеччини, федеральними міністерствами та службами безпеки, але також Бундестагом та Бундесратом. Сервери, на які здійснена атака, вважалися особливо надійно захищеними від нападів ззовні. Також групу підозрюють в здійсненні масштабної атаки на внутрішню мережу Бундестагу в травні 2015 року. Тоді зловмисники отримали доступ до 14 серверів, серед яких був і головний сервер системи з усіма даними для доступу до внутрішньої мережі парламенту.

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)  

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