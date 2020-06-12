Німеччина скасувала запроваджений через COVID-19 прикордонний контроль

Німеччина скасувала прикордонний контроль, який запровадили у березні через пандемію COVID-19. З опівночі 15 червня люди із сусідніх країн можуть в'їжджати до ФРН без особливої причини для поїздки.
Німеччина у ніч на понеділок, 15 червня, скасувала прикордонний поліцейський контроль із сусідніми країнами, який ввели через поширення коронавірусу в середині березня. За весь час пандемії поліція відмовила у в'їзді у ФРН у 196 тисячах випадків.
Відтепер жителі сусідніх країн можуть перетинати німецький кордон без особливої причини для поїздки. Утім, все ще залишається контроль на кордоні з Австрією, який запровадили раніше з метою протидії нелегальній міграції.
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Крім того, з 15 червня МЗС Німеччини скасовує рекомендації щодо відмови від поїздок до 26 країн ЄС та Великобританії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії, що входять до Шенгенської зони. Водночас ці застереження продовжені до кінця серпня для понад 160 країн світу, серед яких і Україна.
За останню добу Інститут імені Роберта Коха повідомив про 192 нові інфікування та чотирьох померлих від COVID-19. Відповідно, всього у Німеччині було зафіксовано 186461 зараження та 8791 смертей від COVID-19.
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