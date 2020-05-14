Німеччина скасовує 14-денний карантин для осіб, які в'їжджають з ЄС

Німеччина продовжує послаблювати карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Для мандрівників, які в'їжджатимуть у Німеччину з країн Євросоюзу, Шенгенської зони, а також Великобританії, скасують обов'язок 14-денної самоізоляції після перетину німецьких кордонів.

Такі громадяни повинні будуть самоізольовуватися лише в тому разі, якщо в'їжджатимуть із країн, де спостерігається високий коефіцієнт зараження на COVID-19, заявив речник міністерства внутрішніх справ Німеччини у п'ятницю, 15 травня.

Карантин для громадян третіх країн

Однак для мандрівників, які в'їжджатимуть до Німеччини з так званих третіх країн (які не входять до ЄС та Шенгенської зони), обов'язок самоізолюватися протягом 14 днів залишиться.

У Берліні домовилися про "загальну лінію" пом'якшення обмежень, а рішення щодо окремих деталей ухвалюватимуть уряди федеральних земель, повідомив речник німецького МВС. Очікується, що вже наступного тижня це рішення набуде чинності в усіх землях. 15 травня правила в'їзду пом'якшили, зокрема, землі Тюрингія й Північний Рейн - Вестфалія.

Вікриття кордонів Німеччини

Рішення послабити правила щодо самоізоляції було ухвалене у зв'язку з тим, що Німеччина планує відкрити кордони 15 червня. Уже з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон із Люксембургом - знову повністю прозорим. Із середини червня Берлін очікує відновлення вільного пересування в межах ЄС.

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Однак не виключено, що Німеччина знову скасує послаблення карантину, якщо у країні зафіксують підвищення кількості заражень коронавірусом. Орієнтир для цього - 50 нових інфікувань на 100 тисяч населення протягом семи днів, повідомляє інформагенція AFP.

Обов'язок самоізоляції для всіх громадян Німеччини та іноземців запровадили з 9 квітня. Виняток зробили тільки для сезонних робітників, медперсоналу, співробітників поліції та деяких інших категорій.