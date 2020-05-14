Німеччина скасовує 14-денний карантин для осіб, які в'їжджають з ЄС
Мандрівники з країн ЄС, Шенгенської зони й Великобританії, які перетинають кордони Німеччини, більше не муситимуть самоізолюватися протягом 14 днів. Але для громадян третіх країн це правило залишиться чинним.
Туристи перетинають кордон між Австрією та Німеччиною, фото з архіву
Німеччина продовжує послаблювати карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Для мандрівників, які в'їжджатимуть у Німеччину з країн Євросоюзу, Шенгенської зони, а також Великобританії, скасують обов'язок 14-денної самоізоляції після перетину німецьких кордонів.
Такі громадяни повинні будуть самоізольовуватися лише в тому разі, якщо в'їжджатимуть із країн, де спостерігається високий коефіцієнт зараження на COVID-19, заявив речник міністерства внутрішніх справ Німеччини у п'ятницю, 15 травня.
Карантин для громадян третіх країн
Однак для мандрівників, які в'їжджатимуть до Німеччини з так званих третіх країн (які не входять до ЄС та Шенгенської зони), обов'язок самоізолюватися протягом 14 днів залишиться.
У Берліні домовилися про "загальну лінію" пом'якшення обмежень, а рішення щодо окремих деталей ухвалюватимуть уряди федеральних земель, повідомив речник німецького МВС. Очікується, що вже наступного тижня це рішення набуде чинності в усіх землях. 15 травня правила в'їзду пом'якшили, зокрема, землі Тюрингія й Північний Рейн - Вестфалія.
Вікриття кордонів Німеччини
Рішення послабити правила щодо самоізоляції було ухвалене у зв'язку з тим, що Німеччина планує відкрити кордони 15 червня. Уже з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон із Люксембургом - знову повністю прозорим. Із середини червня Берлін очікує відновлення вільного пересування в межах ЄС.
Однак не виключено, що Німеччина знову скасує послаблення карантину, якщо у країні зафіксують підвищення кількості заражень коронавірусом. Орієнтир для цього - 50 нових інфікувань на 100 тисяч населення протягом семи днів, повідомляє інформагенція AFP.
Обов'язок самоізоляції для всіх громадян Німеччини та іноземців запровадили з 9 квітня. Виняток зробили тільки для сезонних робітників, медперсоналу, співробітників поліції та деяких інших категорій.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.