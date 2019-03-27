 Німеччина проти ще жорсткіших норм ЄС для автомобільних викидів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.02.2020

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Економіка

Німеччина проти ще жорсткіших норм ЄС для автомобільних викидів

Рішення щодо нових лімітів автомобільних викидів в Європейському Союзі має бути узгоджено з усіма країнами-членами блоку, наголосили в німецькому міністерстві охорони навколишнього середовища.

ФРН має власні норми щодо автомобільних викидів

ФРН має власні норми щодо автомобільних викидів

Німецький уряд та міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) виступають проти запровадження ще суворіших екологічних вимог Європейського Союзу щодо автомобільних викидів. "Ми запровадили нові обмеження для викидів лише минулого року. Вони дуже амбітні", - наголосив речник міністерства у понеділок, 10 лютого, передає агенція dpa.

Міністерство охорони навколишнього середовища ФРН не бачить необхідності в повторних переговорах щодо цього питання, зазначив його представник. Рішення щодо включення нових лімітів викидів до європейської "Зеленої угоди", яку запропонувала Єврокомісія, має бути узгоджено з усіма країнами-членами ЄС, наголосили в німецькому міністерстві.

Своєю чергою речниця міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра (Peter Altmaier) додала, що наразі існує потреба в чіткішому плануванні у цьому питанні, щоб успішно здійснити реструктуризацію відповідних секторів економіки.

Європейська "Зелена угода", розроблена головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) передбачає, що Євросоюз до 2050 року має стати кліматично нейтральною територію. Зокрема, передбачається зниження викидів вуглецевого газу в довкілля.

Як зазначено в документі, до літа цього року комісія має затвердити план щодо скорочення викидів парникових газів в ЄС до 2030 року на 50 відсотків в порівнянні з базовим рівнем 1990 року.

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